Consiglio regionale convocato per il 4 e 5 giugno

In merito all'attività legislativa, è stato iscritto un disegno di legge in materia di urbanistica e pianificazione territoriale di cui sono relatori i Consiglieri Corrado Jordan (UV) e Luca Distort (Lega VdA) e sul cui nuovo testo la terza Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione del 20 maggio scorso.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state iscritte 14 interrogazioni, di cui tre rinviate dalla precedente adunanza.

Il gruppo Forza Italia ha depositato due interrogazioni: attività del gruppo Cva in merito agli interventi del Superbonus 110%; revisione delle leggi sull'ordinamento del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco.

Sono quattro le interrogazioni del gruppo Lega Vallée d'Aoste: verifica dei dati forniti da Enval sull'allungamento della vita della discarica; condizioni igieniche di alcuni reparti dell'ospedale Parini; ampliamento dell'erogazione di alcune prestazioni sanitarie a pazienti under 65; verifica del possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività escursionistiche in ambiente innevato.

Con una interrogazione, il gruppo Misto si occupa delle interlocuzioni con le forze dell'ordine per risolvere il problema delle aggressioni sul territorio valdostano.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha proposto sette interrogazioni: adozione di misure idonee a risolvere le criticità della Casa circondariale di Brissogne; lavori di ripristino ambientale per consentire l'accesso alla località Pian della Cretetta a Cogne; stato dell'arte dell'edificio polifunzionale alla Platta de Grevon di Pila; iter parallelo per la modifica del disciplinare e il rilascio dell'autorizzazione unica dell'impianto idroelettrico di Cortlys; procedure per la sostituzione dei medici di medicina generale nel distretto n. 1; attività di coordinamento dell'organizzazione dei servizi mortuari svolte dalla Regione; campionato di trial Piemonte e Valle d'Aosta a Cogne.

Delle 41 interpellanze (di cui 29 rinviate dai Consigli precedenti), cinque sono del gruppo Forza Italia: implicazioni derivanti dalla decisione eurounitaria sul declassamento dello status di protezione del lupo; piano di interventi di manutenzione dell'alveo della Dora Baltea; esito del collaudo tecnico-amministrativo della nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta; tempistiche della demolizione dei due grattacieli del quartiere Cogne di Aosta e informazione ai cittadini; presentazione in Commissione del progetto aggiornato del tratto Quart/Aosta della strada statale n. 26.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato dodici interpellanze: assegnazione di personale ausiliario regionale al Tribunale e all'Ufficio del Giudice di pace; videosorveglianza nella zona compresa tra la stazione ferroviaria e quella degli autobus; servizio di sicurezza delle tratte notturne dei bus Aosta/Pont-Saint-Martin; ricostituzione dell'Osservatorio in materia di edilizia e urbanistica; tempistiche per la messa in sicurezza dei torrenti Biolley e Verney a Fontainemore; risultati del nuovo sistema di raccolta rifiuti nelle Unités Valdigne-Mont-Blanc e Grand-Paradis; soluzione delle criticità del servizio di gestione e ricarica delle bombole di ossigeno medicale; decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica adibiti ad attività penalmente rilevanti; verifica della composizione delle Commissioni medico legali per l'accertamento dell'invalidità civile; realizzazione della stanza multisensoriale alla casa di riposo JB Festaz; messa a disposizione presso il servizio del sollievo di posti effettivi e fruibili da tutti; sviluppo della proposta progettuale sull'utilizzo di "Maison équipée" di Saint-Marcel e l'integrazione con il progetto "Dopo di noi".

Le groupe Mixte a déposé deux interpellations: la première demande des informations sur les manifestations prévues pour l'anniversaire du 18 mai et la deuxième invite la Région à préciser ses intentions concernant l'analyse des impacts du changement climatique sur le territoire.

Saranno trattate undici interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: valutazioni sul Piano industriale 2025-2029 di Cva; esternalizzazione dei servizi antincendio all'aeroporto Corrado Gex; introduzione del divieto del glifosato nei terreni coltivati; prosecuzione della sperimentazione della tecnologia denominata "memoria dell'acqua"; tutela delle imprese commerciali e agricole attive nel settore della cannabis light; utilizzo di autobus elettrici per il trasporto pubblico nelle valli Vény e Ferret; manutenzione del forno crematorio e costruzione di un nuovo impianto; soluzioni alle problematiche della Fondation Grand Paradis; avvio di un tavolo di lavoro con le associazioni dei consumatori sui progetti di prevenzione odontoiatrica; implementazione del sistema di disdetta informatizzata di prestazioni sanitarie; soluzione delle criticità per l'espletamento dei concorsi dell'Ausl.

Anche il gruppo Rassemblement Valdôtain illustrerà undici interpellanze: indirizzi alle società partecipate per garantire equità nell'accesso al mercato delle piccole realtà produttive locali; misure specifiche di prevenzione in materia di pubblica sicurezza; previsioni progettuali per la realizzazione di un'uscita sulla strada statale n. 27 dopo la galleria "Côte de Sorreley"; introduzione del sistema a flusso libero per il pagamento dei pedaggi autostradali; adozione di misure urgenti per risolvere le criticità della gestione dei percorsi abilitanti per gli insegnanti; completamento dei lavori dell'area antistante la nuova sede dell'UniVdA e delle caserme Beltricco e Giordana; iniziative per ridurre la quota dei rifiuti inerti conferiti fuori regione; miglioramento della raccolta differenziata e del riciclo della carta; realizzazione di un marciapiede e di una rotonda nel tratto di strada tra via delle Betulle e viale Gran San Bernardo di Aosta; sperimentazione delle portate di deflusso minimo vitale nelle opere di presa delle centrali idroelettriche di Nus e Champdepraz; misure a sostegno del comparto alberghiero e per il riequilibrio dell'offerta turistica.

All'ordine del giorno figurano anche dieci mozioni di cui sette rinviate da precedenti adunanze.

Con una mozione il gruppo Forza Italia vuole impegnare il Governo ad aumentare i viaggi personali gratuiti per le persone con disabilità.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà due mozioni: con la prima suggerisce l'affidamento di un incarico a un soggetto esterno per la definizione dello stato di alcune specie di animali selvatici; con la seconda chiede l'intervento della Regione affinché solleciti il Governo nazionale ad approvare il disegno di legge statale n. 483 in materia di patologie oculari e venga inserita la maculopatia nei Lea.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha depositato tre mozioni: iniziative per sollecitare l'approvazione da parte del Governo centrale del decreto legislativo in materia di concessioni di derivazioni d'acqua; impegno a illustrare in Commissione alcuni articoli di modifica della legge regionale n. 22/2010 sul collocamento a riposo e il trattenimento in servizio dei dipendenti del comparto unico; convocazione in quarta Commissione del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale di Finaosta e del Presidente della Regione, prima dell'approvazione del bilancio 2024 di Cva.

Tre anche le mozioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: creazione presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti di un tavolo tecnico-istituzionale per la gestione della frana di Quincinetto; realizzazione di un corso di laurea in Scienze e tecnologia della montagna all'Università della Valle d'Aosta; inserimento dell'itinerario "Gran Balconata del Cervino" nei portali Geonavigatore sentieri della Valle d'Aosta e www.lovevda.it.

Infine, con una mozione a firma congiunta, i gruppi Progetto Civico Progressista, Lega Vallée d'Aoste e Forza Italia chiedono la convocazione in prima Commissione del Presidente della Regione per valutazioni sul procedimento per le elezioni regionali.

L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda). È inoltre disponibile l'App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung e per dispositivi Apple quali ad esempio Apple TV, iPhone, iPad e Mac (l'App Store Apple contiene l'elenco completo delle compatibilità). Consultare la sezione "Domande frequenti" sul sito www.consigliovalle.tv per le procedure di installazione e per gli aggiornamenti sulla disponibilità dell'App anche per altri marchi di televisore."