Portes ouvertes : la Jeunesse Valdôtaine ouvre le débat sur l’autonomie

Il n’y a pas d’avenir sans mémoire ni conscience politique. C’est dans cet esprit que l’après-midi du vendredi 30 mai 2025, le Conseil régional de la Vallée d’Aoste a accueilli les participants à la Summer School organisée par la Jeunesse Valdôtaine et la European Free Alliance Youth.

Dans le cadre du projet Portes Ouvertes, les jeunes militants venus de divers territoires autonomes d’Europe ont pu découvrir les institutions valdôtaines de l’intérieur. Après une présentation historique du parcours autonomiste de la région, les visiteurs ont suivi une session thématique centrée sur les spécificités du modèle valdôtain : autonomie statutaire, particularisme linguistique et culturel, bilinguisme actif.

« L’autonomie n’est pas un privilège, mais un droit construit dans le temps à travers la volonté populaire », a rappelé un des intervenants. L’échange a permis de faire émerger les similitudes entre les différentes réalités territoriales représentées, tout en soulignant la singularité de l’expérience valdôtaine, à la croisée entre traditions alpines et vision européenne.

Les participants ont manifesté un vif intérêt pour les politiques publiques en matière de bilinguisme institutionnel, de protection des minorités et de participation citoyenne, considérées comme des leviers essentiels pour une démocratie territoriale inclusive.

« Nous repartons inspirés par ce modèle où l’identité se conjugue avec l’ouverture », a déclaré une jeune militante catalane.

Cette rencontre, au-delà de la simple visite institutionnelle, s’est révélée être un moment de dialogue intergénérationnel et interculturel, où la jeunesse a pris la parole pour réaffirmer son rôle dans la construction d’une Europe plus juste, plus proche des peuples, plus consciente de ses diversités.