Valnontey, non basta ricostruire: serve una scelta politica per il futuro

A Valnontey non si tratta più soltanto di rifare un ponte. Il punto, ormai, è decidere che tipo di futuro si vuole costruire per una delle frazioni più delicate e simboliche di Cogne. E la proposta del gruppo consiliare “Ensemble pour l’avenir de Cogne” ha il merito — raro, in questi casi — di mettere sul tavolo una visione politica prima ancora che tecnica.

Perché diciamolo chiaramente, il rischio, in queste partite, è sempre lo stesso. Limitarsi a rattoppare l’esistente, rincorrere emergenze, subire vincoli. Qui invece c’è un tentativo di ribaltare il paradigma: partire dai limiti — idraulici, ambientali, turistici — per costruire un modello nuovo.

Il primo punto è una presa d’atto netta: il ponte “com’era e dov’era” non si può rifare. Non lo dicono i politici, lo dicono tre studi indipendenti — SERTEC, università e tecnici incaricati dalla Regione — che convergono sulla necessità di alzare l’impalcato per garantire la sicurezza in caso di piena. Tradotto: o si accetta un cambiamento, oppure si mette a rischio la frazione.

Da qui nasce la proposta di un unico ponte, in legno, coerente con il paesaggio ma strutturalmente adeguato, con una corsia carrabile e una ciclo-pedonale. Una scelta che tiene insieme identità e sicurezza, senza cedere alla tentazione di soluzioni scenografiche ma fuori contesto.

Ma il cuore politico del progetto è altrove. È nella trasformazione di Valnontey da parcheggio a cielo aperto a spazio abitabile.

Zona a traffico limitato, accessi contingentati in base ai posti disponibili — sul modello della Val Ferret — monitoraggio automatico dei flussi, deroghe solo per residenti e turisti alloggiati. È una rivoluzione culturale, prima ancora che viabilistica. Significa dire che non tutto è accessibile sempre e comunque, che un territorio fragile va governato, non sfruttato.

E qui sta la proposta forte: fare di Valnontey un laboratorio di gestione intelligente dei flussi turistici in montagna. Non più subire i picchi, ma regolarli. Non più inseguire il turismo di massa, ma orientarlo verso la sostenibilità.

Accanto a questo, c’è il tema della sicurezza. Il progetto immagina un sistema organico di difesa idraulica: arginature rigide a protezione dell’abitato e del campeggio Grand Paradis, e aree di espansione naturale del torrente sull’altra sponda, per gestire le piene senza trasformarle in disastri. Anche qui, niente improvvisazioni: si lavora con la natura, non contro.

E poi c’è la qualità dello spazio pubblico. Una piazzetta davanti alla chiesa, aree pedonali, arredo urbano coerente, materiali locali, illuminazione studiata. Non dettagli estetici, ma segnali politici: restituire centralità alla comunità, non alle auto.

Il progetto non dimentica nemmeno la sostenibilità economica. Prevede una realizzazione per lotti funzionali, adattabile alle risorse disponibili, e introduce l’idea di un parcheggio interrato da 90 posti per liberare superficie da restituire a verde e servizi. Un equilibrio tra esigenze turistiche e tutela del paesaggio.

Infine, un passaggio tutt’altro che secondario: coinvolgere i cittadini. Pubblicare le proposte, aprire il confronto, rimettere la scelta nelle mani della comunità. In un’epoca in cui spesso le decisioni calano dall’alto, è una presa di posizione politica precisa.

Certo, non mancheranno le critiche. I conservatori diranno che si cambia troppo, altri che non si cambia abbastanza. Ma questa proposta ha un pregio: prova a tenere insieme tutto — sicurezza, turismo, ambiente, identità — senza scorciatoie.

E allora la domanda vera è semplice: Valnontey vuole restare ostaggio del traffico e delle emergenze, o diventare un modello per tutta la Valle d'Aosta?

Per una volta, la politica sembra avere qualcosa da dire. Sta a Cogne decidere se ascoltare.