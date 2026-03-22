REFERENDUM: Affluenza lenta in Valle d’Aosta: alle 12 vota il 14,8%. Il dato che può cambiare tutto

A mezzogiorno la fotografia della partecipazione in Valle d’Aosta restituisce un’immagine chiara, quasi sospesa: urne aperte, ma flusso contenuto. Secondo i dati ufficiali diffusi dalla Presidenza della Regione, alle ore 12 di oggi, domenica 22 marzo 2026, l’affluenza si è fermata al 14,80%, pari a 14.494 votanti su 97.949 elettori.

Un avvio prudente, senza strappi, che però – ed è questo il punto politico centrale – non può essere letto come neutro. In questo referendum costituzionale sulla giustizia, infatti, non è previsto quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. Ma proprio per questo motivo, la partecipazione diventa l’ago della bilancia.

La prossima rilevazione è attesa alle ore 19. Sarà quello il primo vero banco di prova per capire se la giornata prenderà una piega più dinamica oppure resterà ancorata a un’affluenza fisiologicamente bassa.

Il quesito sottoposto agli elettori non è dei più “popolari”, ma ha implicazioni profonde. Si vota per confermare o respingere una riforma della giustizia che introduce tre pilastri:

la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente

tra magistratura giudicante e requirente la nascita di due Consigli superiori della magistratura , distinti

, distinti una Corte disciplinare autonoma

Temi tecnici, certo, ma che toccano direttamente l’equilibrio dei poteri dello Stato. Non a caso, il confronto politico si è acceso soprattutto nelle ultime settimane, anche se senza mai trasformarsi in una vera mobilitazione di massa.

Gli ultimi sondaggi – letti con tutte le cautele del caso – indicavano un vantaggio del No. Ma tra gli analisti c’è un punto condiviso: un’affluenza alta potrebbe ribaltare lo scenario.

Il ragionamento è semplice. L’elettorato più vicino al centrodestra, tradizionalmente favorevole alla riforma, si è mostrato meno coinvolto. Al contrario, il fronte del centrosinistra, orientato sul No, si è attivato con maggiore intensità nel finale di campagna.

Tradotto: se l’affluenza resta bassa, il No parte avvantaggiato. Se invece cresce oltre le attese – soprattutto superando la soglia psicologica del 50% – il Sì potrebbe rientrare in partita.

Ecco perché anche quel 14,8% di metà giornata, apparentemente tiepido, è tutt’altro che irrilevante: è il primo indizio di una dinamica ancora tutta da scrivere.

Per capire il peso dell’affluenza, basta guardare ai precedenti referendum costituzionali.

Nel 2001, sulla riforma del Titolo V, votò appena il 34,05% degli aventi diritto: vinse il Sì con il 64,21%, in una consultazione segnata dalla scarsa partecipazione.

Nel 2006, invece, con un’affluenza salita al 53,8%, prevalse nettamente il No (61,29%) sulla riforma del centrodestra.

Il dato più alto si è registrato nel 2016, con il referendum Renzi-Boschi: partecipazione al 65,48% e vittoria del No con il 59,12%.

Infine, nel 2020, il taglio dei parlamentari ha visto un’affluenza del 53,8% e un Sì plebiscitario al 69,9%.

Numeri che raccontano una cosa sola: più cresce la partecipazione, più il risultato diventa imprevedibile.

In questo contesto, la Valle d’Aosta resta un osservatorio interessante. Piccola nei numeri, ma spesso significativa nelle dinamiche politiche, la regione si muove oggi su un crinale sottile tra disinteresse e attenzione.

Il dato delle 12 non segnala né un crollo né una mobilitazione straordinaria. È una via di mezzo che lascia aperte tutte le possibilità.

Una considerazione: più che il merito della riforma, a fare la differenza sarà ancora una volta la capacità – o l’incapacità – della politica di portare la gente alle urne. Perché quando il tema è tecnico, è la fiducia (o la sfiducia) a decidere se uscire di casa.

Il prossimo aggiornamento dirà se questa domenica resterà una giornata qualsiasi o se, lentamente, prenderà il ritmo delle grandi occasioni. In gioco non c’è solo una riforma: c’è il rapporto, sempre più fragile, tra cittadini e istituzioni.