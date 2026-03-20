I Commissione: iniziato l'esame della proposta di legge di modifica dell'Osservatorio sulla legalità

La prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", riunita nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 marzo 2026, ha iniziato l'esame della proposta di legge di modifica alla norma istitutiva dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso (l.r. 1/2022). Sono stati nominati relatori dell'iniziativa legislativa i Consiglieri Loredana Petey (UV) per la maggioranza e Fulvio Centoz (PD-FP) per la minoranza.

Il testo, depositato il 25 febbraio scorso dal Presidente del Consiglio e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, si compone di otto articoli. Tra le modifiche proposte figurano l'integrazione degli Assessori all'istruzione e politiche sociali all'interno dell'Osservatorio, l'aggiornamento delle funzioni su fenomeni come lavoro irregolare, corruzione e riciclaggio, e l'introduzione di un programma annuale delle attività. Il testo prevede inoltre un rafforzamento dei collegamenti con la Commissione consiliare e la Commissione parlamentare antimafia, il rinnovo dell'Osservatorio a inizio legislatura, la possibilità di consulenze specialistiche e protocolli con università e enti di ricerca, e uno stanziamento annuo di 30 mila euro dal 2026 per formazione, sensibilizzazione e supporto tecnico-scientifico.

«L'esame della proposta di legge – riferisce il Presidente della prima Commissione, Marco Viérin (CA) – proseguirà con l'audizione del Presidente del Consiglio, Stefano Aggravi, primo firmatario del testo. Ulteriori audizioni potranno essere programmate successivamente, in base alle richieste che arriveranno dalla Commissione.»