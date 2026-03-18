Sanità, liste d'attesa in calo e novità per il JB Festaz: il punto in V Commissione

Nella mattina di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, la quinta Commissione "Servizi sociali" ha audito l'Assessore alla sanità, Carlo Marzi, e il Direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, insieme ai dirigenti delle strutture, sul tema delle liste d'attesa.



"L'approfondimento ha permesso di verificare che c'è un lento ma costante rafforzamento della capacità del sistema sanitario - dice la

Presidente della Commissione, Luisa Trione -. La Direzione strategica dell'Usl ha riferito che nel 2025 le prestazioni ambulatoriali erogate

sono aumentate del 4,9% rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019. Sono oltre 602.000 le prestazioni annue, più di 1.650 al giorno, con una

media di 4,9 prestazioni per abitante, superiore al dato nazionale (4,5). Vi è anche stato un miglioramento progressivo nel rispetto dei tempi di erogazione, in particolare per le prestazioni differibili. A marzo 2026, le liste di galleggiamento sono scese all’1% e i tempi fuori standard al 25%, rispetto al 52% e al 21% registrati a dicembre 2024. Il confronto con il 2019 evidenzia ulteriori progressi: allora il 40% dei tempi era fuori standard e il 21% delle agende risultava chiuso. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma le azioni messe in campo dimostrano che siamo sulla strada giusta."



"Il tema delle liste di attesa è una priorità costante per la nostra Regione - evidenzia l'Assessore Carlo Marzi -. Sappiamo che questo è

un argomento che porta con sé un senso di insoddisfazione diffuso ma i risultati raggiunti dimostrano che le azioni messe in campo stanno

producendo effetti concreti: proprio per questo è necessario proseguire con determinazione, intervenendo sia sull’offerta sia sull’appropriatezza, per garantire ai cittadini l'accesso più equo possibile al servizio sanitario pubblico. Come abbiamo sovente avuto modo di dire, non esiste una ricetta magica per risolvere un problema complesso e decennale com’è quello delle liste di attesa, ma siamo

impegnati ogni giorno per mettere in campo tutte le azioni possibili per dare la migliore risposta possibile ai cittadini. Spetta a chi si assume le responsabilità di amministrare affrontare queste difficoltà, lavorare con costanza, condividendo obiettivi, problemi e soluzioni."







Disegno di legge sul JB Festaz



La Commissione ha poi nominato la Consigliera Loredana Petey (UV) relatrice del disegno di legge che contiene disposizioni in materia di

servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari.



L'atto, presentato dalla Giunta il 9 marzo, si compone di sedici articoli che modificano alcune leggi regionali per aggiornare l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda pubblica JB Festaz, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di assistenza territoriale, in vista dell’attivazione di un ospedale di comunità all’interno della struttura.

