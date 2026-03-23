REFERENDUM GIUSTIZIA, VINCE IL NO: L’ITALIA BOCCIA LA RIFORMA. VALLE D’AOSTA SPECCHIO DI UN PAESE DIVISO

Alla fine ha vinto il No. Schiaffo alla Meloni. Ma più che una vittoria netta, quella uscita dalle urne sul referendum costituzionale sulla giustizia è la fotografia di un Paese diviso, attraversato da dubbi e diffidenze.

Il dato definitivo sull’affluenza – attorno al 58,9% – segna una partecipazione alta, ben oltre le attese, e restituisce al voto un peso politico rilevante. Gli italiani sono stati chiamati a esprimersi sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, e la risposta, pur non plebiscitaria, è stata chiara: la riforma non convince.

La giornata elettorale è stata seguita minuto per minuto anche dagli speciali televisivi, con dirette dedicate allo scrutinio e all’analisi dei risultati. In uno di questi spazi di approfondimento, aperto nel primo pomeriggio, esperti e commentatori hanno accompagnato l’evoluzione dei dati, evidenziando fin da subito un andamento incerto, poi sfociato nella prevalenza del No.

In questo quadro nazionale, la Valle d’Aosta ha rappresentato un vero e proprio microcosmo politico. A metà scrutinio, con 83 sezioni su 150, il dato era quasi perfettamente equilibrato: Sì al 49,79%, No al 50,21%. Un testa a testa che ha raccontato meglio di qualsiasi analisi la difficoltà del Paese di trovare una sintesi su un tema così delicato.

Anche il capoluogo si era mosso in una direzione significativa: ad Aosta, nelle prime sezioni scrutinate, il No risultava in vantaggio con il 54,17%, confermando una tendenza più critica nei centri urbani. Un elemento che si è poi riflesso, in misura diversa, anche nel dato nazionale.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato a poche parole la linea dell’esecutivo: “Rispettiamo la decisione”. Un riconoscimento istituzionale del verdetto delle urne, ma anche il segnale di una battuta d’arresto politica su un terreno sensibile.

Sulla stessa linea il ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano”. Parole che chiudono formalmente il capitolo referendario, ma non il dibattito sulla riforma della giustizia.

Di tutt’altro tono il commento del giurista Gustavo Zagrebelsky (attribuito nel dibattito pubblico a posizioni analoghe): “Sicuramente ha vinto la Costituzione italiana, ha perso chi voleva affievolire le garanzie e l’indipendenza della magistratura”. Una lettura politica e culturale del voto, che sottolinea come il risultato venga interpretato da una parte del fronte del No come una difesa dell’impianto costituzionale.

Il punto, però, resta politico. Questa non è stata una bocciatura travolgente, ma una scelta maturata in un contesto di forte incertezza. La Valle d’Aosta lo ha mostrato con anticipo: un equilibrio quasi perfetto, una comunità divisa, un voto deciso sul filo.

E proprio qui sta la chiave di lettura nazionale. Il referendum avrebbe dovuto chiarire, semplificare, dare una direzione. Invece restituisce un’Italia che continua a interrogarsi sulla giustizia, sui suoi equilibri e sulle riforme possibili.

Il No vince, dunque. Ma non chiude la partita. La riapre.