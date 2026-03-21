Aggravi à Rome, un signal positif pour la francophonie parlementaire

Il y a des initiatives qui, au-delà des cercles institutionnels, envoient un message clair: la francophonie politique n’est pas un héritage figé, mais un projet encore vivant. La mission menée à Rome par l’Assemblée parlementaire de la francophonie (Apf) en est une illustration concrète.

Le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, a participé à cette mission diplomatique de la Région Europe de l’Apf, organisée du 18 au 20 mars 2026 au Parlement italien, avec pour objectif de promouvoir l’adhésion de ce dernier à l’organisation.

Conduite par Amélia Lakrafi, Déléguée générale de l’Apf, aux côtés d’Anne Lambelin, Déléguée de la Région Europe, la délégation a multiplié les rencontres de haut niveau avec des figures clés des institutions italiennes. Parmi elles, Antonio Tajani, Ministre des affaires étrangères, Giorgio Mulé, Vice-président de la Chambre des députés, Piero Fassino, Président de la Commission des affaires étrangères, et Giulio Terzi di Sant’Agata, Président de la Commission des affaires européennes du Sénat.

La présence valdôtaine n’était pas anodine. Elle a contribué à donner une dimension politique et symbolique forte à la mission. «La Vallée d’Aoste occupe une place historique au sein de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et joue un rôle de pont entre les cultures italienne et francophone», a souligné Stefano Aggravi.

Le Président du Conseil n’a pas manqué de rappeler le travail de réseau mené en amont: «Ces rencontres — pour lesquelles je remercie les parlementaires valdôtains, Franco Manes et Nicoletta Spelgatti, ainsi que la conseillère du ministre Tajani, Emily Rini — ont permis de mettre en lumière l’intérêt croissant des autorités italiennes pour la francophonie parlementaire.»

Au cœur des échanges, une ambition claire: voir l’Italie rejoindre officiellement l’Apf. «Nous souhaitons vivement que le Parlement italien adhère à l’Apf: ce serait une étape très importante pour renforcer cet espace de paix, de dialogue et de promotion des droits humains», a insisté Aggravi.

La mission ne s’est pas limitée aux seules institutions nationales. La délégation a également rencontré des représentants de la FAO, dont le siège est à Rome, afin de consolider un partenariat stratégique, notamment sur les questions de sécurité alimentaire, de plus en plus centrales dans l’agenda international.

Enfin, un échange a eu lieu avec Anne-Marie Descôtes, ambassadrice désignée de la France en Italie, confirmant l’importance d’un dialogue constant entre les différents acteurs de la francophonie.

Au-delà des formules diplomatiques, cette mission révèle une réalité souvent sous-estimée: la Vallée d’Aoste continue de jouer, discrètement mais concrètement, un rôle de passerelle. Reste à voir si Rome saura transformer cet intérêt en engagement formel.