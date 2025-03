La Francophonie: un monde d'opportunités

Organisé par le Conseil de la Vallée et le Conseil des Jeunes Valdôtains, ce rendez-vous vise à informer et sensibiliser les jeunes aux perspectives académiques et professionnelles liées à la Francophonie.

Cette initiative repose sur une collaboration avec plusieurs acteurs sociaux, culturels et éducatifs, tant locaux qu'internationaux. Parmi eux, le Parlement francophone des Jeunes de l’Apf, le Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles, le Conseil des Jeunes de Lausanne, l'Université de la Vallée d'Aoste, l'Alliance française, Intercultura, Erasmus student network Italia et l'Union de la presse francophone. Leurs représentants partageront leur expertise et leurs expériences avec le public, dans un esprit d’échange et d’interaction.

L'événement s'organisera autour de stands thématiques où les jeunes visiteurs pourront découvrir différents projets liés à la Francophonie et recueillir les témoignages de ceux ayant étudié ou travaillé dans un pays francophone. Trois moments d’échange de 15 minutes chacun seront également proposés, autour de trois sujets majeurs: la mobilité internationale, la formation, ainsi que le rôle des parlements des jeunes dans la démocratie. L’objectif est d’encourager l’échange et la réflexion sur les opportunités qu’offre la maîtrise du français dans un monde de plus en plus interconnecté.