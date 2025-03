Tra solidarietà e emancipazione: la forza delle donne in 'ADAM' alla Biblioteca di Gressan

Venerdì 7 marzo, alle 20.30, la Sala BCC di Gressan ospiterà la proiezione del film "ADAM" di Maryam Touzani, un evento che si inserisce nella seconda edizione della rassegna cinematografica “AMARCORD (Je me rappelle)”. Questa rassegna, composta da sette film, offre un'opportunità per riflettere su temi e date significative, spingendo il pubblico a interrogarsi sulla condizione delle donne e sulla lotta per i diritti e l'uguaglianza.

Il film "ADAM" (آدم), diretto dalla regista marocchina Maryam Touzani, è un'opera che racconta una storia di grande intensità emotiva e sociale. Ambientato a Casablanca, il film narra la vicenda di due donne, Samia, una giovane incinta che ha perso il suo compagno, e Abla, una pasticcera che, purtroppo, non può avere figli. Le loro vite si intrecciano quando Samia si rifugia nel laboratorio di Abla, dove, pur tra mille difficoltà, si sviluppa una relazione di solidarietà e condivisione. Il film è ispirato a un'esperienza personale della regista, che da bambina ha vissuto un episodio simile. "ADAM" è un’esplorazione delicata e profonda delle dinamiche femminili, delle relazioni tra donne e della lotta per l'autodeterminazione. È un'opera che non si limita a raccontare una storia, ma che esplora anche le difficoltà sociali e culturali legate al ruolo delle donne nella società marocchina.

Touzani offre una narrazione sobria ed elegante, dove la manualità e la corporeità diventano forme di incontro e di espressione per i personaggi, in particolare per le due protagoniste, che pur vivendo in un contesto difficile, riescono a stabilire legami profondi. La regista riesce a rappresentare con grande sensibilità le esperienze delle donne in un paese in cui ancora permangono molte sfide legate alla parità di genere, alla maternità e alla libertà di scelta.

La proiezione del film, ad ingresso libero, è un’occasione unica per riflettere sulla condizione femminile in un contesto globale, ma anche per celebrare le donne che, ogni giorno, combattono per la loro emancipazione e per il rispetto dei loro diritti. La Biblioteca di Gressan, con la sua proposta culturale, si fa testimone di un impegno concreto verso la promozione di una cultura di inclusione, consapevolezza e parità. La visione del film "ADAM" rappresenta, quindi, non solo un momento di svago, ma anche una potente occasione di sensibilizzazione e crescita culturale, che invita tutti a confrontarsi con temi universali di giustizia sociale e di lotta per i diritti delle donne.

In un periodo in cui il dibattito sulla parità di genere è più vivo che mai, iniziative come quella della Biblioteca di Gressan sono fondamentali per stimolare riflessioni e discussioni che riguardano ognuno di noi. La proiezione di un film come "ADAM" ci invita a guardare oltre le barriere culturali e sociali, e ad avvicinarci con maggiore empatia alle storie di donne che, come Samia e Abla, affrontano quotidianamente sfide che riguardano la loro dignità, la loro libertà e la loro condizione di vita.