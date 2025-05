Viola si racconta: due appuntamenti per conoscere da vicino i servizi dell’Associazione

L’Associazione V.I.O.L.A. da appuntamento di persona con due momenti di condivisione sul territorio, per presentare le attività e i servizi dedicati alle donne colpite da tumore. Un lavoro di rete e di contatti che l’Associazione sta costruendo da anni. Venerdì 9 maggio, alle ore 21, presso la sala parrocchiale di Brusson, le volontarie di Viola saranno in paese per presentare il loro lavoro e i servizi a disposizione delle donne affette da tumore. Il secondo appuntamento informativo con l’associazione, sarà per lunedì 12 maggio in Plus.

Si tratta di un’occasione preziosa per raccontare il lavoro quotidiano di Viola accanto alle donne che affrontano una diagnosi oncologica, grazie all’impegno di volontarie, professioniste e sostenitori. L’evento è organizzato dall’Associazione “Non Ti Scordar di Me”, che da anni, in occasione della distribuzione delle violette, raccoglie fondi a sostegno delle attività di Viola a Brusson.

Lunedì 12 maggio ad Aosta, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. Dalle ore 17, presso lo Spazio Plus, sarà presente un gazebo informativo dove sarà possibile conoscere da vicino i servizi offerti dall’Associazione e ricevere materiale informativo.

L’Associazione Viola nasce per offrire supporto concreto alle donne colpite da tumore al seno: con il tempo, ha ampliato il proprio raggio d’azione, accogliendo tutte le donne che affrontano una patologia oncologica. Oggi, Viola è un punto di riferimento in Valle d’Aosta per il sostegno psicologico, la consulenza, l’orientamento ai servizi sanitari e le attività di sensibilizzazione sul territorio.