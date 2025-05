Musicastelle 2025: il CSV coordina i volontari della rassegna estiva dell’Office du Tourisme

È un nuovo spazio per il volontariato valdostano quello che si apre grazie all’intesa tra l’Office Régional du Tourisme e il CSV VDA ODV, che nel 2025 si occuperà di selezionare e gestire dei volontari impegnati nei concerti di Musicastelle. La rassegna musicale estiva, programmata tra giugno e settembre, fa incontrare artisti di fama nazionale a suggestive location ad alta quota della Valle d’Aosta in cui, a stretto contatto con la natura, si svolgono concerti gratuiti con una formula acustica.

Attiva da maggio, la collaborazione nasce dalla volontà condivisa di valorizzare il ruolo del volontariato nei grandi eventi culturali del territorio e rappresenta un’occasione importante per coinvolgere la cittadinanza attiva, con particolare attenzione ai giovani, e rafforzare il legame tra cultura e partecipazione.

Nello specifico il CSV VDA ODV si occuperà del reclutamento di 25 volontari e li coordinerà durante le varie fasi dell’evento offrendo loro, in stretta sinergia con l’Office Régional du Tourisme, una formazione oltre che l’accompagnamento e la valorizzazione delle competenze acquisite.

I volontari saranno impiegati nelle attività necessarie alla buona riuscita dei concerti della rassegna, supportando il progetto attraverso l’accoglienza degli spettatori, l’assistenza lungo i percorsi di avvicinamento ai concerti e la logistica. Il progetto prevede, in questa prima fase, il coinvolgimento di 8/10 volontari per ciascun concerto di Musicastelle.

Per candidarsi le persone interessate devono compilare il google form online. I volontari dovranno essere maggiorenni e partecipare obbligatoriamente al momento di formazione previsto. È richiesta, inoltre, una disponibilità per almeno tre date della rassegna. Tra tutti i candidati in possesso di questi requisiti, i volontari saranno individuati e selezionati in base all’ordine di arrivo delle domande.

Le date dei concerti

14 giugno - LUCIO CORSI

21 giugno - ERMAL META

28 giugno - STEFANO BOLLANI & TRILOK GURTU

26 luglio (concerto all’alba) - CRISTINA DONÀ & SAVERIO LANZA

6 settembre - I PATAGARRI

13 settembre - PAOLA TURCI

20 settembre – FAST ANIMALS AND SLOW KIDS



I commenti

“Musicastelle è da sempre un luogo di incontro tra turisti e valdostani. Questa nuova collaborazione evidenzia la ricchezza di energie del volontariato e consente di ampliare la portata locale di un progetto fortemente radicato sul territorio, che coinvolge le comunità locali e le fa entrare in contatto con i protagonisti della musica italiana. Una comunità attenta e accogliente, che vive da protagonista la meraviglia dei suoi luoghi, è il miglior biglietto da visita per la Valle d’Aosta” sostiene Davide Jaccod, Direttore dell’Office Régional du Tourisme

“Questa collaborazione si inserisce nel quadro di un’azione più complessa e articolata che, come CSV, stiamo portando avanti. Prevede, in particolare, la valorizzazione e il sostegno ad una forma di volontariato a spot, non organizzato capace di intercettare le disponibilità intermittenti in particolare dei giovani proponendo loro la messa a disposizione gratuita di tempo ed energie per eventi culturali, sportivi e sociali del territorio” sottolinea Claudio Latino, Presidente del CSV VDA ODV.