Journées de la Francophonie 2025, due appuntamenti con la nuova mostra Contrasti

In occasione delle Journées de la Francophonie 2025 promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta per celebrare la lingua francese mettendone in evidenza la sua ricchezza e diversità, il Forte di Bard propone due occasioni di approfondimento del progetto espositivo Contrasti, racconti di un mondo in bilico, realizzato in collaborazione con l’Agence France-Presse e allestito nell’Opera Mortai, dedicato al tema delle tante contrapposizioni e disuguaglianze che segnano le vite di milioni di persone nei diversi Paesi del mondo:

Venerdì 7 marzo 2025

ore 18.00

Inaugurazione e presentazione della mostra Contrasti, racconti di un mondo in bilico

con la partecipazione di Sabrina Rossi Montegrandi (Agence France-Presse, Director of Business Development for Italy Malta Turkey) e Stéphanie Garcia (Agence France-Presse, Head of Photo Content Promotion and Analysis)

Sabato 15 marzo 2025

ore 15.00 – Visita guidata alla mostra Contrasti

Iniziative gratuite con prenotazione obbligatoria

Tel. 0125 833811 – prenotazioni@fortedibard.it