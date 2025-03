La Vallée d'Aoste soutient la Coupe du Monde de Ski Alpin Féminin à La Thuile

5 mars 2025, le Conseil de la Vallée a adopté à l'unanimité le projet de loi visant à soutenir l'organisation, la promotion et le déroulement des compétitions de la Coupe du Monde de Ski Alpin Féminin à La Thuile, prévues du 13 au 15 mars 2025. Albert Chatrian, Conseiller de l'Union Valdotaine et rapporteur de ce projet, a exprimé son enthousiasme face à cet événement majeur et en a détaillé les enjeux économiques, sociaux et culturels pour la région.

"Ce projet a été approuvé à l’unanimité en Commission", a souligné Chatrian, avant de poursuivre : "Il est le fruit d’un consensus large, démontrant à quel point cet événement est essentiel non seulement pour La Thuile mais pour l’ensemble de la Vallée d'Aoste. Ce soutien unanime est un signal fort de l’importance de ce projet pour notre territoire et son avenir."

La Coupe du Monde de Ski Alpin Féminin est le plus prestigieux circuit international de compétitions de ski alpin, attirant les meilleures athlètes du monde. La Thuile, en accueillant cet événement, retrouve ainsi sa place parmi les sites les plus renommés du ski mondial. "Après cinq ans d'absence, c'est avec une immense satisfaction que La Thuile accueillera de nouveau cet événement," a précisé Chatrian. "Il s'agit d'une véritable opportunité pour mettre en valeur notre station et, au-delà, pour tout notre territoire."

Chatrian a rappelé que la piste n°3 Franco Berthod, qui fait partie du circuit de la Coupe du Monde, est l'une des plus exigeantes et des plus redoutées par les skieuses. "Elle a même été comparée à Kitzbühel, la 'Kitzbühel au féminin', un surnom qui témoigne de la difficulté et de la beauté de ce tracé", a-t-il expliqué avec enthousiasme. Pour les athlètes, ce sera un défi de taille et une occasion de briller sur une piste de réputation mondiale.

"Ce n’est pas seulement La Thuile qui bénéficie de cet événement, mais toute la Vallée d'Aoste. La Coupe du Monde met en lumière non seulement notre station, mais aussi notre patrimoine naturel, culturel et gastronomique, ainsi que la qualité de nos infrastructures", a insisté Albert Chatrian. "Cela représente une vitrine prestigieuse pour notre région, à travers laquelle nous pourrons faire découvrir le charme de notre vallée au monde entier."

L'événement bénéficie d’une résonance qui dépasse largement le cadre sportif, apportant des retombées tangibles pour l’économie locale. "La Coupe du Monde de Ski Alpin Féminin offre l’occasion de promouvoir La Thuile comme une destination touristique de qualité, en attirant des visiteurs internationaux tout en renforçant le tourisme local", a ajouté Chatrian. "C’est un moteur de développement pour toute la région."

Les retombées économiques de la Coupe du Monde sont également notables. "L’économie régionale bénéficie grandement de l’impact de ce genre d’événement, avec des retombées qui se répercutent sur de nombreux secteurs, dont l’hôtellerie, la restauration et les commerces locaux", a expliqué Chatrian. L’étude de Finaosta sur les remontées mécaniques met en lumière l'ampleur de cette dynamique, précisant que les remontées mécaniques génèrent 356 millions d'euros pour la saison 2022-2023, soit 7,6 % du PIB régional. Chatrian a souligné que ces chiffres illustrent le rôle fondamental du secteur touristique dans l'économie de la Vallée d'Aoste.

"Les remontées mécaniques ne sont pas seulement un moyen d'accès aux pistes, mais un véritable moteur économique pour la région", a ajouté Chatrian. "Elles génèrent non seulement de l’activité économique mais aussi des emplois, contribuant à la prospérité de notre territoire. Cet événement, de par sa visibilité, vient renforcer cette dynamique."

Outre ses retombées économiques, la Coupe du Monde de Ski Alpin Féminin à La Thuile représente un puissant levier de cohésion sociale. "Cet événement n'est pas seulement une compétition sportive, c'est une occasion de renforcer les liens sociaux au sein de notre communauté", a souligné Albert Chatrian. "La participation des clubs de ski locaux, des associations et des bénévoles montre la capacité de notre région à se mobiliser pour organiser un événement d'une telle envergure. Cela crée un fort sentiment d'appartenance et d’unité parmi les habitants, tout en valorisant la tradition de notre territoire en matière de sports d'hiver."

Chatrian a également évoqué l'importance de la pratique du ski et des sports d'hiver dans le développement des jeunes et dans la formation de valeurs essentielles. "Le sport est une école de vie", a-t-il déclaré. "Il enseigne le respect des règles, l’engagement personnel, la loyauté, et bien sûr, il permet de vivre une expérience forte de solidarité, d’entraide et de dépassement de soi. En plus de son aspect compétitif, le sport est une école de valeurs humaines et sociales."

Enfin, Chatrian a exprimé sa volonté de faire de La Thuile une étape régulière de la Coupe du Monde de Ski Alpin Féminin, et pourquoi pas, une étape biennale. "Nous avons une grande capacité d’organisation et il est nécessaire de pérenniser cet événement pour qu’il devienne un rendez-vous incontournable pour les skieuses et pour le public. Cela pourrait devenir un élément essentiel de notre politique de développement touristique et sportif", a-t-il conclu. "La Vallée d'Aoste est une terre de champions, et il est de notre devoir de nourrir et de valoriser cette tradition."

Pour Chatrian, l’enjeu est de permettre à la région de maintenir sa vocation pour les sports d'hiver, tout en créant un impact durable à travers l'organisation d'événements de grande envergure. "Nous devons tous œuvrer ensemble pour que ce projet se transforme en un succès durable, qui puisse bénéficier aux générations futures et continuer à valoriser notre patrimoine naturel et sportif."

Cet événement sportif international à La Thuile n’est donc pas seulement une compétition, mais une occasion de renforcer la visibilité de la région, de stimuler son économie et de renforcer les liens sociaux au sein de la communauté valdôtaine.