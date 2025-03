Incassi in crescita ma performance sotto le aspettative per il Casinò di Saint Vincent e il Grand Hotel Billia

Nel mese di febbraio si chiude con un incasso complessivo per il Casinò di Saint Vincent pari a 6.881.824 euro, un dato che, pur essendo positivo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+1.205.453 euro), non sembra segnare una crescita eccezionale. Le slot machine hanno registrato un incasso di 3.467.030 euro, con un incremento di 229.106 euro, mentre i giochi da tavolo hanno incassato 3.414.794 euro, con un aumento di 976.347 euro. Sebbene l'incremento sia evidente, si potrebbe obiettare che non si tratti di cifre straordinarie, considerando anche la situazione generale del settore e le sfide economiche legate alla pandemia e alla concorrenza crescente delle piattaforme di gioco online. Gli ingressi sono stati 25.305, in linea con i numeri del febbraio 2024, senza segnalare un vero e proprio boom di affluenza che possa far pensare a un rinnovato slancio del Casinò.

Per quanto riguarda il Grand Hotel Billia, gli introiti derivanti dalle vendite dirette sono stati pari a 596.893 euro, con un aumento di 139.335 euro rispetto allo stesso mese del 2024. Tuttavia, l’occupazione media delle camere si è fermata al 50,5%, un dato che lascia spazio a qualche riflessione negativa. Nonostante l’incremento nelle vendite, la metà delle stanze ancora vuote potrebbe indicare una difficoltà nel mantenere un livello di occupazione costante e soddisfacente, soprattutto in un periodo in cui la concorrenza sul mercato alberghiero è sempre più agguerrita.

Nel complesso, pur essendo numeri positivi, le considerazioni rimangono abbastanza caute: sia il Casinò che l’hotel sembrano aver avuto difficoltà a registrare performance veramente brillanti in un contesto economico ancora incerto e competitivo.