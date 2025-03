Aosta: Da oggi pomeriggio, seppur con limitazioni, sarà riaperta via Monte Vodice

L'Amministrazione comunale, insieme alla società Services des Eaux Valdôtaines (SEV), annuncia il completamento delle operazioni di ripristino e consolidamento delle infrastrutture in via Monte Vodice. Dopo un intenso lavoro di ripristino della fognatura, il cantiere ha raggiunto una fase cruciale, e domani, sabato 1 marzo, la strada sarà finalmente riaperta alla circolazione, portando così sollievo ai cittadini e agli automobilisti.

Le operazioni di riempimento e consolidamento degli scavi sono state completate con successo, così come il getto del cemento di copertura e la finitura del manto stradale. L'Amministrazione comunale ha lavorato con impegno e determinazione per ridurre al minimo i disagi e garantire il tempestivo ripristino della viabilità.

Tuttavia, è importante segnalare che, sebbene la strada sia riaperta al traffico, alcune limitazioni continueranno a riguardare i mezzi di lunghezza pari o superiore a 12 metri, in base alle misure precedentemente in vigore. Inoltre, la zona di cantiere resterà parzialmente occupata, poiché la società SEV è già al lavoro per preparare il prossimo intervento di copertura della tubatura (“relining”) nel tratto compreso tra via Monte Pasubio e corso Saint-Martin-de-Corléans.

Questo prossimo intervento prevede l’allargamento di tre pozzetti, con lo spostamento delle relative caditoie. In particolare, uno dei pozzetti interessati si trova nelle vicinanze della rotatoria che congiunge via Adamello, corso Saint-Martin-de-Corléans e via Monte Vodice. Le modifiche alla circolazione in questa area potrebbero verificarsi verso metà o fine della prossima settimana, con ulteriori comunicazioni dettagliate che saranno fornite tempestivamente per garantire la massima informazione e il corretto flusso del traffico.

Questo intervento segna non solo il completamento di una fase importante, ma anche un ulteriore passo verso il miglioramento delle infrastrutture della nostra città. L'Amministrazione comunale ribadisce l’impegno continuo a favore del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, cercando di conciliare le esigenze dei lavori con il benessere della comunità, e rimane al fianco dei cittadini per gestire in modo efficace le sfide quotidiane derivanti da cantieri e interventi pubblici.

La riapertura di via Monte Vodice rappresenta dunque una pietra miliare in un processo più ampio di modernizzazione e rinnovamento delle infrastrutture cittadine, destinato a continuare nel prossimo futuro con ulteriori lavori che miglioreranno la vivibilità della nostra città.