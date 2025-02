Gressan: La Biblioteca comunale sarà intitolata a Marco Gal, poeta e bibliotecario gressanense

Tra i principali argomenti trattati, il sindaco ha fornito aggiornamenti sulla stagione invernale a Pila, che ha registrato un aumento del 3% degli ingressi rispetto alla stagione passata, con un notevole incremento rispetto agli anni precedenti. Questo risultato, ha sottolineato Martinet, conferma la validità delle politiche di supporto e sviluppo del comprensorio, con positive ricadute economiche e sociali sul territorio.

Il Consiglio ha approvato una variazione tecnica del bilancio pluriennale 2025/2027, che ha visto l'inserimento di rimborsi e modifiche a capitoli di spesa, tra cui il rimborso per i danni da atti vandalici alla scuola di Chevrot e il rimborso per un errore di bollettazione di Cva. Alcune voci di spesa riguardano investimenti in ambito culturale e sanitario, con l'acquisto di attrezzature e mobili per il Comune e la scuola. Inoltre, è stato previsto un contributo per un progetto sociale di collaborazione con la Biblioteca comunale.

L'assemblea ha approvato all'unanimità l'intitolazione della Biblioteca comunale a Marco Gal, poeta e bibliotecario gressanense, a dieci anni dalla sua morte. Un'antologia di scritti storici a lui dedicata verrà presentata il 21 marzo dall'associazione Arbre de fleurs, di cui Gal era co-fondatore.

Sono state anche approvate modifiche al Regolamento dell'area verde e della struttura Le Grand Chalet, che sarà chiusa in inverno e concessa solo per iniziative che coinvolgano l'Amministrazione. È stata approvata una convenzione con Open Fiber SpA per l'installazione di reti in fibra ottica nel comune, con un compenso di 100 euro l'ora.

Infine, sono stati illustrati gli aggiornamenti al Regolamento comunale delle entrate, che include modifiche alle procedure fiscali e la compensazione dei tributi non pagati in passato. La seduta si è conclusa con la riapprovazione di una variante parziale al Piano regolatore generale, che correggeva un errore nel titolo di una precedente delibera.