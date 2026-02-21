Quart: Addio ai cassoni, arriva il servizio sfalci in abbonamento

Da quest’anno cambia il sistema di raccolta degli sfalci e delle potature sul territorio dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius. Scompare una presenza ormai consueta lungo le strade dei comuni aderenti: i cassoni scarrabili che venivano posizionati settimanalmente per la raccolta del verde domestico.

La scelta segna una piccola discontinuità organizzativa, ma non riduce le possibilità di conferimento per i cittadini. Resta infatti attiva la possibilità di smaltire gratuitamente gli sfalci presso i Centri di Raccolta dell’Unité, accedendo con la propria ecotessera, soluzione che continua a rappresentare il canale principale per chi preferisce il conferimento diretto.

La vera novità è l’introduzione del nuovo servizio sfalci e potature, un sistema di raccolta porta a porta su base volontaria e in abbonamento. L’adesione non è quindi obbligatoria: chi non intende attivarlo potrà continuare a utilizzare i centri di raccolta secondo le regole vigenti.

Il servizio prevede il ritiro a domicilio degli sfalci e delle potature provenienti da giardini privati con frequenza quindicinale, quindi ogni due settimane, per un totale indicativo di venti passaggi annui. Il calendario di raccolta copre il periodo compreso tra marzo e novembre, cioè la stagione in cui la produzione di verde domestico è naturalmente più intensa.

Dal punto di vista economico, il canone annuo è fissato in 69 euro IVA inclusa e comprende la fornitura, in comodato d’uso, di un cassonetto carrellato da 240 litri. Chi avesse esigenze maggiori può richiedere contenitori aggiuntivi, fino a un massimo di tre per utenza, con un costo di 20 euro annui per ciascun cassonetto supplementare.

La consegna dei contenitori avverrà direttamente al domicilio dell’utente solo dopo l’avvenuto pagamento della quota di attivazione. Si tratta di un modello che punta a modulare il servizio sulla domanda reale, riducendo la dispersione territoriale delle raccolte tradizionali.

Per chi volesse approfondire o attivare l’abbonamento, il riferimento operativo resta l’Ecosportello di Pollein - Les Halles L’Île-des-Lapins n.23/A, situato in Pollein presso la galleria commerciale Les Halles L’Île-des-Lapins, aperto nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00.

La riorganizzazione della raccolta del verde segna dunque il passaggio da un servizio territoriale “a comparsa” a un sistema più strutturato e opzionale, che punta a responsabilizzare l’utenza e a concentrare le risorse sulla domanda effettiva. Resta però centrale la possibilità di conferimento gratuito nei centri di raccolta, un elemento che evita di trasformare la gestione degli sfalci in un costo obbligatorio per i cittadini.