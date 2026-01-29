Rifiuti, arrivano i nuovi "Ecospurtelli": Aprica raddoppia per Mont-Emilius e Grand-Combin

Nuovi passi avanti per la gestione della raccolta differenziata nella "Plaine" e nelle vallate del Gran Combin. A partire da lunedì prossimo, 2 febbraio, entreranno ufficialmente in funzione due nuovi ecosportelli gestiti da Aprica (società del Gruppo A2A), pensati per avvicinare i servizi ai cittadini e facilitare la gestione quotidiana dei rifiuti.

I nuovi presidi, situati strategicamente a Pollein e Roisan, serviranno le utenze domestiche e non domestiche delle Unités des Communes Mont-Emilius e Grand-Combin.

Cosa si può fare allo sportello?

Non si tratta solo di uffici informativi, ma di veri e propri centri operativi per l'utente. Presso i due nuovi punti, i residenti potranno:

Ritirare il kit completo per la raccolta differenziata (eco-tessere, contenitori dedicati e guide pratiche).

per la raccolta differenziata (eco-tessere, contenitori dedicati e guide pratiche). Chiedere assistenza sul corretto conferimento dei materiali.

dei materiali. Ricevere indicazioni sulla localizzazione dei punti di raccolta e sul funzionamento dei centri di conferimento comunali.

Dove e quando: gli orari

Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, sono stati definiti orari specifici per ciascun territorio:

Pollein (Mont-Emilius): Lo sportello si trova in via L’Île-des-Lapins n. 23/a (all'interno della Galleria commerciale Les Halles all'Autoporto). Sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì , sempre dalle ore 14:00 alle 18:00.

Lo sportello si trova in (all'interno della Galleria commerciale all'Autoporto). Sarà aperto il , sempre dalle ore 14:00 alle 18:00. Roisan (Grand-Combin): Il punto di riferimento è in Frazione Martinet 19, aperto ogni mercoledì dalle 14:00 alle 18:00.

Per chi non potesse recarsi fisicamente agli sportelli, restano sempre attivi i canali digitali: è possibile consultare il portale ApricaSpA.it, scaricare l’app PULIamo o contattare il numero verde gratuito 800 437678.



