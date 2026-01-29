 / AMBIENTE

AMBIENTE | 29 gennaio 2026, 14:01

Rifiuti, arrivano i nuovi "Ecospurtelli": Aprica raddoppia per Mont-Emilius e Grand-Combin

Dal 2 febbraio i punti di Pollein e Roisan diventeranno il riferimento per il ritiro dei kit e le informazioni sul corretto conferimento. Ecco orari e dettagli.

Nuovi passi avanti per la gestione della raccolta differenziata nella "Plaine" e nelle vallate del Gran Combin. A partire da lunedì prossimo, 2 febbraio, entreranno ufficialmente in funzione due nuovi ecosportelli gestiti da Aprica (società del Gruppo A2A), pensati per avvicinare i servizi ai cittadini e facilitare la gestione quotidiana dei rifiuti.

I nuovi presidi, situati strategicamente a Pollein e Roisan, serviranno le utenze domestiche e non domestiche delle Unités des Communes Mont-Emilius e Grand-Combin.

Cosa si può fare allo sportello?

Non si tratta solo di uffici informativi, ma di veri e propri centri operativi per l'utente. Presso i due nuovi punti, i residenti potranno:

  • Ritirare il kit completo per la raccolta differenziata (eco-tessere, contenitori dedicati e guide pratiche).
  • Chiedere assistenza sul corretto conferimento dei materiali.
  • Ricevere indicazioni sulla localizzazione dei punti di raccolta e sul funzionamento dei centri di conferimento comunali.

Dove e quando: gli orari

Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, sono stati definiti orari specifici per ciascun territorio:

  • Pollein (Mont-Emilius): Lo sportello si trova in via L’Île-des-Lapins n. 23/a (all'interno della Galleria commerciale Les Halles all'Autoporto). Sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, sempre dalle ore 14:00 alle 18:00.
  • Roisan (Grand-Combin): Il punto di riferimento è in Frazione Martinet 19, aperto ogni mercoledì dalle 14:00 alle 18:00.

Per chi non potesse recarsi fisicamente agli sportelli, restano sempre attivi i canali digitali: è possibile consultare il portale ApricaSpA.it, scaricare l’app PULIamo o contattare il numero verde gratuito 800 437678.


 

red

