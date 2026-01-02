Quart: Per gruppo Quart Demain alienazioni al ribasso, silenzi su IMU e sicurezza. Bilancio senza visione

Il gruppo consiliare di minoranza Quart Demain ha portato in Consiglio comunale interrogazioni e mozioni su alcuni dei temi più rilevanti per la comunità di Quart, ricevendo in risposta – secondo quanto riferito dai consiglieri – spiegazioni spesso parziali e una generale indisponibilità al confronto politico.

Uno dei nodi affrontati riguarda i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Ivrea–Aosta. Le risposte fornite dall’Amministrazione non sono state ritenute soddisfacenti, soprattutto alla luce delle criticità storiche presenti sul territorio comunale: passaggi ferroviari sopraelevati e sottopassaggi stretti e poco funzionali, come quello in località Torrent de Maillod. Problemi noti da anni, che avrebbero potuto essere affrontati nell’ambito del grande progetto di rifacimento della linea Torino–Aosta. Secondo Quart Demain, invece, il Comune non avrebbe promosso alcuna iniziativa né nei confronti di RFI né della Regione, lasciando sfumare un’occasione concreta per migliorare la viabilità locale.

Criticità anche sul fronte del nuovo appalto del servizio rifiuti. Dalla relazione illustrata in Consiglio emergerebbe una carenza nella fase di progettazione della gara, che oggi costringe l’Amministrazione a intervenire con correttivi e soluzioni tampone. Una gestione che, secondo la minoranza, rischia di tradursi in maggiori costi per i cittadini, tanto più che sugli importi della futura tariffa non è stata fornita alcuna previsione.

In tema di sicurezza, Quart Demain aveva proposto l’istituzione di una Commissione consiliare speciale, ritenendo il tema troppo rilevante per essere gestito in solitudine. Il Sindaco ha però respinto la proposta, rivendicando una gestione esclusiva dei rapporti con le Forze dell’Ordine. Una scelta giudicata negativamente dalla minoranza, soprattutto alla luce delle preoccupazioni espresse da una parte della cittadinanza.

Stessa chiusura sul parcheggio coperto di Vollein. L’Amministrazione ha evitato il confronto nel merito della proposta avanzata da Quart Demain – l’uso gratuito riservato ai residenti – limitandosi a richiamare l’esistenza di un contratto in essere, senza assumere alcuna decisione politica.

Forte preoccupazione è stata espressa sul Piano delle alienazioni, che prevede la dismissione di Casa Champeille, della sede delle associazioni e della sede del gruppo Alpini. In particolare, il valore di Casa Champeille è passato dai 730.000 euro indicati nel bilancio 2025 ai 280.000 euro del bilancio 2026, con una riduzione di 450.000 euro. Il nuovo importo deriva da una stima sommaria, mentre quello precedente era basato su una perizia rivalutata secondo i coefficienti ISTAT. Una diminuzione che Quart Demain giudica singolare e difficilmente conciliabile con i principi di economicità e tutela del patrimonio pubblico. Il gruppo ribadisce la propria contrarietà alle alienazioni e annuncia massima vigilanza.

Sul bilancio di previsione, la minoranza si è astenuta, motivando la scelta con la contrarietà alle alienazioni, alla gestione dell’ufficio tributi in forma associata e alla decisione di porre interamente a carico delle famiglie i buoni mensa per gli studenti della scuola secondaria. A ciò si aggiunge l’assenza di risorse destinate a interventi ritenuti strategici, come la Maison des Quarteins, un piano straordinario di parcheggi nei villaggi e la progettazione di un nuovo polo educativo 0–6 anni a Chantignan, tema reso ancora più attuale dai recenti stanziamenti regionali.

Durante il dibattito è stato inoltre chiesto se il Comune versi l’IMU sugli immobili comunali affittati per finalità non istituzionali, dal momento che nel bilancio non è stato individuato il relativo capitolo di spesa. Una questione rimasta senza risposta, in assenza di chiarimenti da parte della maggioranza.

Nello stesso bilancio, al contrario di quanto sostenuto in passato dall’attuale gruppo civico quando sedeva all’opposizione, si segnala l’aumento del 10% dell’indennità del Sindaco, scelta che ha visto il voto contrario di Quart Demain e che viene letta come un segnale di evidente incoerenza politica.

Infine, sul fronte IMU, il gruppo di minoranza ha evidenziato come Quart applichi aliquote tra le più elevate all’interno dell’Unité, chiedendo un allineamento al ribasso. Anche in questo caso, la proposta non ha trovato alcun riscontro da parte della maggioranza.