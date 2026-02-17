Vigili del Fuoco: verso la nuova legge. Michel Martinet eletto Vicepresidente di Commissione

Mattinata intensa per il Consiglio Valle. Le Commissioni "Assetto del territorio" e "Affari generali", riunite congiuntamente lunedì 16 febbraio, hanno messo un punto fermo sull'iter del disegno di legge per l’organizzazione del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

Il ciclo di audizioni si è concluso con l'ascolto dei rappresentanti del CPEL (Alex Micheletto e Wanda Chapellu), del Soccorso Alpino Valdostano (Paolo Comune e Enzo Ferro) e dei Vigili del Fuoco volontari (Gianmarco Grange e Dario Jeantet).

«Con le audizioni di oggi, le Commissioni hanno concluso il ciclo di incontri con i portatori di interesse sul disegno di legge» riferiscono i Presidenti delle Commissioni terza, Corrado Jordan (UV), e seconda, Marco Sorbara (FI). «Gli approfondimenti svolti hanno consentito di confermare la validità dell’impianto normativo, che, incardinato nell’ordinamento valdostano, è finalizzato a valorizzare al meglio le competenze e la professionalità dei Vigili del fuoco.»



«Nel corso delle audizioni» - proseguono - «sono emersi ulteriori elementi di riflessione che saranno oggetto di attenta analisi da parte

dei Commissari, con l’obiettivo di rendere ancora più efficace il sistema regionale di gestione dell’emergenza, che rappresenta, nella

sua unitarietà, un modello di riferimento e un motivo di orgoglio per la nostra Regione.»



Oltre alla parte legislativa, la seduta ha sancito una novità istituzionale: il Consigliere Michel Martinet (UV) è stato eletto Vicepresidente della terza Commissione.

La nomina si è resa necessaria a seguito di una recente ricomposizione del Consiglio Valle: l'ingresso di Andrea Campotaro (AVS) in sostituzione di Cristina Machet (UV), avvenuto in applicazione della sentenza del Tar che ha rimescolato i seggi assegnandone un terzo alla lista Alleanza Verdi e Sinistra.