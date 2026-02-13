Portes ouvertes, gli studenti del Manzetti “bocciano” la patente a 16 anni

Una mattinata da piccoli legislatori, con tanto di dibattito e votazione finale, per gli studenti della classe II B dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio dell’Istituto tecnico Manzetti, protagonisti oggi – venerdì 13 febbraio 2026 – di una visita al Consiglio Valle nell’ambito del progetto Portes ouvertes.

Accompagnati dalle professoresse Marina Aiello, Chiara Luciana e Giada Borrello, i ragazzi sono stati accolti in Aula dal presidente del Consiglio regionale, Stefano Aggravi, che ha introdotto la mattinata illustrando il ruolo, la storia e il funzionamento dell’Assemblea legislativa valdostana.

Dopo la parte istituzionale, la visita è entrata nel vivo con una simulazione concreta dell’attività consiliare. Gli studenti hanno infatti preso posto sui banchi dei consiglieri regionali per discutere una proposta di legge da loro stessi elaborata in classe: l’abbassamento da 18 a 16 anni dell’età minima per il conseguimento della patente di guida.

Il dibattito, partecipato e vivace, ha visto emergere posizioni diverse, tra chi ha sottolineato le esigenze di autonomia e mobilità dei più giovani e chi, invece, ha richiamato temi legati alla sicurezza stradale e alla responsabilità alla guida. Un confronto vero, condotto con serietà e attenzione, nonostante l’età dei “consiglieri per un giorno”.

Al momento del voto, però, l’Aula ha scelto la prudenza: la proposta è stata respinta con 15 voti contrari e 7 favorevoli. Un esito che ha permesso agli studenti di toccare con mano una delle dinamiche fondamentali della politica democratica: non tutte le idee, anche se ben argomentate, trovano una maggioranza.

L’esperienza si inserisce nel percorso di educazione civica e avvicinamento alle istituzioni promosso dal Consiglio Valle, offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per comprendere come nascono le leggi e quale sia il valore del confronto democratico. Una lezione di politica vissuta dall’interno, che difficilmente resterà solo sui libri.