Pollein: Stanziati fondi per gli aumenti salariali ai dipendenti comunali

L'assembela comunale si è aperta con la variazione al bilancio di previsione 2025/27. La modifica ha previsto una somma complessiva di € 369.528,81, con la contestuale integrazione e variazione al Documento Unico di Programmazione Strategica (DUPS).

Una parte significativa di questa somma, pari a 92.447,38 euro, è stata destinata alla liquidazione dei rinnovi contrattuali per i dipendenti comunali. Tuttavia, la cifra complessiva necessaria per questa voce di spesa è di 98.105,68 euro, pertanto la somma mancante verrà prevista in una successiva variazione, che si verificherà dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2024. Un altro dato importante emerso durante la seduta è l’avanzo di amministrazione vincolato, che ammonta a 239.889,02 euro. Di questa cifra, una parte sarà destinata a interventi specifici: 14.883,01 euro per il bando “cloud” del PNRR, 139.076,92 euro per l’acquisto di un dissabbiatore e 85.929,09 euro per la sostituzione e l’aggiornamento delle reti corticali e dei pannelli in fune situati a monte della frazione Moulin.

Nel corso della seduta, i consiglieri si sono anche dedicati a due punti supplementari. Il primo riguardava le modifiche al Regolamento generale delle entrate, necessario per adeguarsi alle modifiche normative intervenute nel 2024. Le modifiche erano particolarmente urgenti per garantire una gestione corretta e tempestiva delle entrate tributarie, in vista dell’imminente transizione al nuovo sistema di gestione dei tributi locali, che è in fase di definizione da parte del legislatore nazionale. Il secondo punto, invece, ha riguardato la conferma delle aliquote IMU per l’anno 2025, con l’approvazione unanime da parte dell’Assemblea.

La seduta ha confermato l’impegno del Comune di Pollein nella gestione oculata delle risorse, nell’adattamento alle nuove normative e nella programmazione di interventi che rispondano alle esigenze della comunità, anche in ottica di sviluppo e modernizzazione dei servizi pubblici.