Cucine scolastiche sotto i riflettori: genitori e cittadini invitati a scoprire come nascono i pasti dei più piccoli

Venerdì 23 maggio alle ore 18, presso la scuola dell’infanzia di Villair, in località Bas Villair 19, si svolgerà l’iniziativa “Cucine Aperte – Trasparenza e Qualità”, promossa dall’Amministrazione comunale per far conoscere da vicino un servizio fondamentale per le famiglie: la preparazione quotidiana dei pasti scolastici.

La cucina dell’Istituto Comprensivo di Quart gestisce oltre 850 pasti a settimana, servendo i bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Un lavoro che richiede competenza, attenzione alla qualità degli alimenti, rispetto delle normative igienico-sanitarie e, non da ultimo, sensibilità verso i gusti e le esigenze nutrizionali dei più piccoli.

L’incontro di venerdì 23 prevede un tour guidato all’interno degli spazi cucina, durante il quale i cittadini potranno osservare da vicino l’organizzazione e le attrezzature, conoscere le procedure adottate e dialogare con gli operatori del servizio.

A seguire, sarà offerto un buffet con degustazione delle preparazioni realizzate dalla cucina, per trasformare la visita in un’occasione conviviale e concreta di apprezzamento.

«Cucine Aperte è un gesto di trasparenza, ma anche un atto di fiducia verso i genitori – sottolinea il sindaco di Quart, Fabrizio Bertholin –. Vogliamo che le famiglie vedano con i loro occhi l’impegno che ogni giorno dedichiamo al benessere dei nostri bambini, a partire da ciò che mettiamo nei loro piatti».

L’iniziativa sarà anche l’occasione per illustrare il servizio mensa, i criteri seguiti nella definizione dei menù, la gestione degli approvvigionamenti e la cura riservata alle intolleranze alimentari e alle esigenze particolari.

La cucina è gestita da Sarca GMA, società del gruppo Consoli, realtà attiva a livello nazionale nel settore del Global Service sin dal 1953. L’esperienza e la solidità del gruppo rappresentano una garanzia aggiuntiva nella qualità del servizio offerto ai piccoli utenti di Quart.

INFO EVENTO:

📅 Venerdì 23 maggio 2025, ore 18.00

📍 Località Bas Villair, 19 – Piano terra, Scuola dell’Infanzia di Villair

🥗 Degustazione e visita guidata della cucina