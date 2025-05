ATTENZIONE AI FINTI MESSAGGI DELL'USL

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ha lanciato un allarme in seguito al moltiplicarsi di segnalazioni di cittadini che stanno ricevendo strani messaggi via SMS o Whatsapp. I testi, con tono apparentemente ufficiale, invitano a contattare un numero telefonico per ricevere “informazioni importanti da parte dell’Azienda USL”.

Nulla di tutto questo – precisa l’Azienda – rispecchia le procedure ufficiali dell’USL, né tanto meno le comunicazioni avvengono in questo modo. Si tratta, con ogni probabilità, di un tentativo di truffa, mirato a carpire dati personali o a indurre l’utente a chiamare numeri a pagamento.

“Si raccomanda la massima prudenza”, ribadiscono dagli uffici dell’URP, che ricordano come in passato si siano già verificati episodi simili. In caso di dubbio, è bene non rispondere, non richiamare, e segnalare subito il messaggio alle Forze dell’Ordine.

La raccomandazione è quindi chiara: non fidarsi di messaggi non richiesti, anche se sembrano provenire da enti ufficiali. Per qualsiasi dubbio, è preferibile contattare direttamente i canali istituzionali dell’USL o recarsi agli sportelli.