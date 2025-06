Un sorriso in corsia: i giocattoli dell’UNICEF per i piccoli pazienti del Beauregard

All’Ospedale Beauregard di Aosta la giornata dell’11 giugno si è aperta con un momento di tenerezza e solidarietà: il Comitato Regionale UNICEF Valle d’Aosta ha consegnato giocattoli ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria, portando allegria e conforto tra le corsie.

Un gesto semplice, ma ricco di significato, che ha illuminato i volti dei piccoli pazienti e ha trovato il caloroso apprezzamento del personale sanitario. La donazione si inserisce nel quadro di una collaborazione ormai storica tra UNICEF e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, che da 14 anni aderisce al progetto internazionale “Baby Friendly Hospital Initiative”, promosso da OMS e UNICEF per sostenere la salute e il benessere materno-infantile.

Il Dott. Paolo Serravalle, Direttore del Dipartimento Materno Infantile e della Pediatria e Neonatologia dell’ospedale, ha espresso il suo ringraziamento: «Questo gesto di vicinanza ha un valore terapeutico profondo. Un giocattolo può alleggerire la degenza, offrire un momento di distrazione e rendere meno faticoso il percorso di cura».

Anche Renata Ducly, Presidente di UNICEF Valle d’Aosta, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: «Donare un gioco è donare attenzione, presenza, conforto. È un modo per dire a ogni bambino che non è solo, anche nei momenti difficili. Questo è il cuore del nostro impegno».

Con azioni come questa, UNICEF Valle d’Aosta conferma il suo ruolo attivo e concreto al fianco dei più piccoli, anche in ambito ospedaliero, e ribadisce come ogni gesto, anche il più semplice, possa fare la differenza.