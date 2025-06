Incidente sul Monte Maudit: Intervento del Soccorso Alpino Valdostano (Video)

Alle 12.30 di oggi la Cus veniva allertata dal PGHM di Chamonix per un incidente avvenuto sul versante italiano del Mont Maudit. Il soccorso alpino valdostano è intervenuto in elicottero.

Sono state recuperate le due persone che hanno dato l’allarme e portate a Courmayeur a disposizione del SAGF deputata ad accertare la dinamica dell’incidente.La terza persona coinvolta, precipitata per 500 metri e individuata alla base di un canale sulla verticale della cima, non è stata per ora recuperata. A causa della continua caduta di sassi/ neve nel canalone, gli operatori di soccorso riferiscono che al momento è impossibile tentare il recupero per questioni di sicurezza.



Dai sorvoli, alla presenza del personale sanitario, è comunque possibile accertare che la persona coinvolta nell’incidente si trova priva di movimenti volontari, con evidenti segni di politrauma.

Al momento le operazioni di recupero sono sospese.