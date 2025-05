Pont-Bozet : réouverture de l’agence postale rénovée grâce au projet POLIS

Le bureau de poste de Pont-Bozet a rouvert ses portes au public, après une période de rénovation complète.

L’intervento fa parte del progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, con cui Poste Italiane intende rafforzare la propria presenza nei piccoli Comuni e garantire un accesso più semplice e diretto ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Ce projet s’inscrit dans l’initiative nationale « Polis – La Maison des Services Numériques », lancée par Poste Italiane pour favoriser la cohésion sociale, économique et territoriale dans les communes de moins de 15 000 habitants.

En plus des services habituels (courrier, finances, assurances, énergie), les habitants peuvent désormais accéder aux certificats de sécurité sociale, d’état civil et d'identité, et déposer une demande de passeport ou de renouvellement.

Les travaux ont concerné la peinture des locaux, l’installation de nouveaux meubles et de postes de travail plus ergonomiques, pour le confort du public et des employés.

Le bureau sera ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de 8h20 à 13h45, comme auparavant.

Avec le projet Polis, Poste Italiane confirme sa vocation de service au territoire, à contre-courant de l’abandon progressif des zones rurales et montagneuses.

Depuis l’autorisation de la Commission européenne en octobre 2022, plus de 3390 bureaux ont été concernés à travers l’Italie. L’objectif est d’atteindre 7000 bureaux modernisés d’ici fin 2026.