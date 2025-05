Courmayeur: Tra rifiuti da gestire e valli da preservare il Consiglio fa il punto sul presente e prepara il futuro

Mercoledì 30 aprile 2025 si è riunito il Consiglio comunale di Courmayeur per un’adunanza densa di temi che toccano da vicino la vita dei cittadini: dalla gestione dei rifiuti all’accesso alle valli, dalla qualità dell’acqua alle strutture sportive, l’Amministrazione ha discusso ben 13 punti all’ordine del giorno.

Rifiuti, aumenti e nuove sfide

Il nodo più discusso è stato l’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) relativo alla TARI 2025. Il costo complessivo del servizio sale a 2.273.912 euro, con un aumento del 12,35% rispetto al 2024. Tra i fattori, pesano l’incremento dell’IVA sui rifiuti in discarica (dal 10% al 22%) e gli oneri di smaltimento, aggravati dal primo anno completo della nuova gestione avviata solo a febbraio 2024.

I consiglieri di Esprit Courmayeur hanno sollevato diverse perplessità sul servizio: bidoni mancanti, zone scoperte, scarsa chiarezza e disagi crescenti. La replica dell’Amministrazione ha chiarito che il nuovo sistema sta ancora rodando: molti problemi derivano da utenze non domestiche non in regola, e la situazione è sotto monitoraggio con correttivi in corso, soprattutto in vista della saturazione dell’impianto di Brissogne.

Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente hanno annunciato l’arrivo imminente dei nuovi coperchi informatizzati per i contenitori MOLOK e il pieno avvio del sistema con tessera. I punti raccolta delle frazioni sono stati ripristinati, ma le criticità logistiche restano, così come la mancanza di potere sanzionatorio per i Comuni. Il provvedimento è passato con 9 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 contrari (Esprit Courmayeur).

Acqua pubblica, collaborazione e concretezza

Approvata anche la nuova convenzione tra il Comune e SEV srl per la gestione del servizio idrico integrato nella Valdigne, in attesa del completamento dell’organico della società. Gli operai comunali, se necessario, interverranno su urgenze con assicurazione e rimborso da parte di SEV. Scadenza prorogata fino al 30 aprile 2026.

Ambiente, edilizia e territorio

Unanime il via libera alla variante cartografica delle zone umide e dei laghi, dopo i rilievi dei privati e i necessari pareri regionali. Approvate anche alcune modifiche al regolamento edilizio comunale, allineate con i suggerimenti tecnici della Regione.

Sul fronte dell’edilizia convenzionata, il Consiglio ha dato l’ok alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, con parametri aggiornati secondo la normativa nazionale. Obiettivo: dare più certezze ai cittadini proprietari di alloggi popolari e accelerare i tempi di risposta alle loro istanze.

Investimenti concreti: sport, energia, sicurezza

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il progetto per l’ammodernamento dei collettori di distribuzione del calore della centrale termica del Forum Sport Center (€ 291.015). A questo si aggiunge la riqualificazione dell’illuminazione dell’arena del ghiaccio, con impianti LED a basso consumo (€ 246.000), per rendere più efficiente e moderno un impianto vecchio di oltre 40 anni.

Altro intervento importante riguarda l’autorimessa comunale in Viale Monte Bianco, dove saranno installati sistemi di rilevazione incendi e attuate opere edilizie per adeguarla alle normative di sicurezza (€ 165.000).

Valli Ferret e Vény: accessi sotto controllo

Approvata anche la realizzazione di un sistema di controllo accessi veicolari nelle valli Ferret e Vény, con barriere automatiche e telecamere, per un costo complessivo di € 215.251. L’obiettivo è chiaro: tenere libere le valli dalle auto, promuovendo una mobilità più sostenibile. Sarà installato anche un pannello informativo in Piazzale Monte Bianco per indirizzare i visitatori verso i parcheggi disponibili.

Un bilancio che guarda avanti

Infine, ratificata la variazione di bilancio deliberata d’urgenza dalla Giunta per erogare la prima tranche del rinnovo contrattuale ai dipendenti comunali. Un gesto concreto, che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso il personale.