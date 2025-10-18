Nuovo Consiglio in carica a Châtillon: Daudry giura da sindaco e presenta le linee guida del mandato

Sabato 18 ottobre 2025 si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Châtillon, segnando l’avvio ufficiale del mandato amministrativo 2025-2030.

In apertura, l’assemblea ha proceduto alla convalida degli eletti, tra i quali figurano Jean-Claude Daudry, Luigi Girola, Paolo Pili, Fabienne Vittaz, Riccardo Donazzan, Andrea Messelod, Federica Perret, Carla Rore, Rossana Oggiani, Émile Gorret, Claudio Obert, Aurora Meynet, Giorgio Cantele, Hayat Errati, Vitaliano Barberio, Antonio Di Giuseppe e Gilda Gallo.

Dopo il giuramento del sindaco e del vicesindaco, il Consiglio ha eletto i propri organi interni: Claudio Obert è stato confermato presidente, Émile Gorret vicepresidente di maggioranza e Vitaliano Barberio vicepresidente di minoranza. “Mi impegno a essere rappresentante di tutti – ha dichiarato Obert – senza rinunciare al diritto di esprimere le mie opinioni e partecipare attivamente al dibattito.”

Con l’astensione della minoranza, sono stati illustrati e approvati gli indirizzi generali di governo per il nuovo mandato.

Il sindaco Jean-Claude Daudry ha sottolineato la volontà di “mantenere un rapporto aperto e costante con i cittadini e con tutti i portatori di interesse, per migliorare la comunicazione dell’Ente e rendere più trasparente l’attività amministrativa”.

“Manutenzione, decoro e pulizia saranno una priorità – ha spiegato – non solo nel centro storico ma anche nelle frazioni. Intendiamo instaurare un canale diretto con rappresentanti del territorio, auspicabilmente uno per ogni frazione, per raccogliere segnalazioni e proposte in modo efficace e tempestivo.”

Daudry ha inoltre annunciato l’organizzazione di incontri pubblici sui temi della viabilità e dei lavori pubblici, oltre a momenti di confronto durante la presentazione del Bilancio comunale, “per garantire trasparenza e partecipazione reale”.

Dal punto di vista finanziario, il sindaco ha definito la situazione del Comune “non florida ma sana”, indicando come priorità la ricerca di bandi ministeriali ed europei per finanziare nuovi investimenti “contenendo, per quanto possibile, l’aumento della pressione fiscale”.

Tra gli obiettivi principali del nuovo governo comunale figurano il rafforzamento della sicurezza urbana, con potenziamento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza, e una forte attenzione ai settori produttivi: agricoltura, artigianato, commercio e industria.

“La siccità è una sfida che dobbiamo affrontare insieme – ha aggiunto Daudry – e il nostro impegno sarà concentrato sul miglioramento delle reti acquedottistiche.”

Ma la sfida più grande, ha precisato, “resta lo sviluppo, anche in chiave turistica”. In quest’ottica, l’amministrazione punta a collaborare con la minoranza consiliare, con il Consorzio turistico e con il Comitato Châtillon Lab per definire le linee guida più efficaci.

“Châtillon si è sempre distinta per l’attenzione alle politiche sociali e sanitarie, all’istruzione e alla cultura”, ha ricordato il sindaco. “Vogliamo valorizzare le infrastrutture esistenti per mantenere elevata la qualità dei servizi e, dove possibile, migliorarla.”

Particolare attenzione sarà riservata alle politiche giovanili, anche attraverso la collaborazione con il Comune di Saint-Vincent per la gestione della Cittadella della Media Valle.

Il consigliere di minoranza Vitaliano Barberio ha espresso apertura al confronto: “Siamo disponibili a collaborare ma saremo attenti nell’analizzare le proposte della maggioranza. Il nostro compito è vigilare e contribuire al bene della collettività.”

Il Consiglio ha approvato (con astensione della minoranza) la nomina della Giunta, composta da Paolo Pili, Fabienne Vittaz, Riccardo Donazzan e Carla Rore. Le deleghe saranno attribuite nei prossimi giorni, mentre è prevista l’aggiunta di un quinto assessore dopo l’approvazione del Bilancio.

È stata inoltre eletta la Commissione elettorale comunale: membri effettivi Hayat Errati, Andrea Messelod e Gilda Gallo; supplenti Émile Gorret, Federica Perret e Vitaliano Barberio.

Il sindaco Daudry ha concluso la seduta ricordando “la cottura del pane nero in corso nella frazione La Tour e gli appuntamenti della rassegna MieLivres, in apertura della Sagra del Miele e dei suoi derivati che si terrà la prossima settimana.”

L’assessora Carla Rore ha annunciato che da domani andrà in onda la nuova edizione del programma “Borgo dei Borghi”, in cui Châtillon sarà protagonista di una puntata dedicata.