Quart: bilanci e progetti: il Consiglio comunale conferma le indennità e guarda ai servizi del 2026

Lunedì 10 novembre il Consiglio comunale di Quart si è riunito nuovamente per affrontare un ordine del giorno ricco di temi amministrativi e di prospettiva.

In apertura, il sindaco Fabrizio Bertholin ha riferito sull’esito positivo del sopralluogo effettuato dai tecnici della Protezione civile nazionale e regionale ai lavori di somma urgenza in località Novus, dove lo scorso 16 aprile si era verificato un grave dissesto.

«I lavori di sistemazione sono ormai pressoché terminati – ha precisato Bertholin – e questo è un segnale importante per la sicurezza del nostro territorio. Abbiamo lavorato con tempestività e in stretta collaborazione con gli uffici tecnici e la Protezione civile.»

L’assessore Morabito ha invece ricordato i prossimi appuntamenti in programma: la Festa degli Anziani di domenica 16 novembre e la consegna degli attestati civici prevista per venerdì 28 novembre.

Il Consiglio ha poi preso atto della composizione dei gruppi consiliari e della nomina dei rispettivi capigruppo: per la maggioranza del Gruppo Civico, capogruppo sarà Bruno Chaussod con vice Sauro Salvatorelli; per la minoranza di Quart Demain, capogruppo Ennio Barocco e vice Milena Zanardi.

Tra gli argomenti discussi anche le interrogazioni del gruppo di minoranza riguardanti la vendita della scuola polmone e i lavori di posa della fibra ottica e di metanizzazione, a cui la Giunta ha fornito risposte puntuali.

Il Consiglio è poi passato all’elezione dei membri delle commissioni consiliari, fissando la composizione a 3 rappresentanti per la maggioranza e 2 per la minoranza.

Uno dei punti più significativi è stato quello relativo alla rideterminazione delle indennità di funzione per amministratori e consiglieri. Con il voto contrario della minoranza, è stata approvata la proposta che mantiene invariate le indennità di assessori e consiglieri, introducendo invece un incremento del 10% per il sindaco, a fronte di un impegno riconosciuto come pieno e continuativo.

«Abbiamo ritenuto corretto riconoscere il carico di lavoro e le responsabilità connesse al ruolo di sindaco – ha spiegato Bertholin – ma sempre con equilibrio, riducendo del 5% rispetto all’aumento applicato nella precedente legislatura.»

All’unanimità è stata approvata anche la decima variazione al bilancio di previsione, che ha comportato alcuni aggiustamenti contabili senza incidere sugli equilibri complessivi.

In merito ai criteri generali per le tariffe 2026, il Consiglio – con l’astensione del gruppo di minoranza – ha deciso lievi ritocchi per alcuni servizi: un piccolo aumento per i corsi di sci, l’adeguamento tra il 10 e il 20% per le concessioni cimiteriali dei colombari e la definizione delle quote di iscrizione e buoni pasto per la mensa della scuola secondaria, che partirà con il nuovo anno scolastico. Tutte le altre tariffe restano invariate.

«Abbiamo voluto mantenere un approccio di equilibrio – ha commentato il sindaco – tenendo conto dell’inflazione ma senza gravare sulle famiglie. I costi dei servizi restano tra i più contenuti della regione.»

Il Consiglio ha inoltre nominato la dottoressa Daniela Novallet come nuovo Revisore dei Conti, subentrando al dottor Lorenzo Louvin, non rieleggibile per raggiunto limite di mandati.

La seduta si è conclusa con l’esame di due mozioni presentate dal gruppo Quart Demain, relative rispettivamente al finanziamento di un plesso scolastico 0-6 anni, della Maison des Quarteins e di un piano straordinario dei parcheggi comunali, e all’ampliamento dei locali della farmacia comunale. Entrambe le proposte sono state respinte, con il voto contrario della maggioranza.

«Le idee della minoranza sono sempre ben accolte se coerenti con la programmazione in corso – ha concluso Bertholin – ma in questo caso mancavano i presupposti tecnici e finanziari per inserirle nel bilancio attuale. Restiamo comunque disponibili a valutare le priorità in futuro, con senso di responsabilità e visione comune per Quart.»

Con un dibattito sereno e partecipato, il Consiglio comunale ha così tracciato le linee per la chiusura dell’anno amministrativo, confermando il percorso di stabilità e attenzione ai servizi che caratterizza l’azione della Giunta Bertholin.