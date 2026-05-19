Consiglio Valle: via libera della III Commissione a cantieri forestali e alloggi per il personale turistico

La terza Commissione consiliare "Assetto del territorio", riunitasi oggi, martedì 19 maggio 2026, ha espresso parere favorevole a maggioranza sui criteri attuativi per gli alloggi dei lavoratori del turismo e sul piano triennale dei cantieri forestali. I due atti amministrativi, che hanno visto l'astensione dei gruppi AVS e AdC, passeranno ora alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva.



Il primo provvedimento - illustrato dagli Assessori al territorio e ambiente, Davide Sapinet, e al turismo e commercio, Giulio Grosjacques -

contiene le disposizioni attuative della legge regionale 16/2025 relativa al riuso di edifici esistenti finalizzato all’alloggio del personale impiegato presso imprese alberghiere, commerciali o esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande attive sul territorio regionale, nonché di altre attività strettamente correlate al settore turistico.



Il secondo atto riguarda il piano degli interventi dei cantieri forestali per il triennio 2026-2028 ed è stato presentato in Commissione dall’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod.



"Si tratta di due provvedimenti attesi, che hanno un impatto immediato e delle ricadute concrete sul territorio e sulla comunità valdostana" - sottolinea il Presidente della Commissione, Corrado Jordan (UV). "Nel primo, vengono disciplinati i criteri per la piena applicazione della norma regionale 16/2025, creando le condizioni e gli strumenti per contribuire ad affrontare la carenza di personale nei settori turistico e commerciale. Favorire la disponibilità di alloggi destinati ai lavoratori rappresenta infatti un elemento fondamentale per rafforzare l’attrattività del nostro territorio e sostenere le imprese. Questo provvedimento completa l'atto su cui si è espressa, sempre in sede consultiva, la quarta Commissione, presieduta dalla collega Josette Borre, nella seduta di ieri."



"Il piano dei cantieri forestali - prosegue il Presidente Jordan - costituisce una valida risposta sia sul piano occupazionale, attraverso

la riattivazione delle squadre forestali, sia sotto il profilo della tutela e della manutenzione del territorio, con interventi che riguardano la sentieristica, la difesa del suolo e la gestione forestale. I cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici sempre più intensi richiedono oggi un impegno costante nelle attività di prevenzione e di cura del territorio, sulle quali dobbiamo concentrare le nostre attenzioni e le conseguenti risorse."