Consiglio Valle: la II Commissione avvia l'esame del Rendiconto generale 2025

Nella seduta di oggi, martedì 19 maggio 2026, la seconda Commissione "Affari generali" ha iniziato l'esame del rendiconto generale e del

rendiconto consolidato della Regione relativi all’esercizio 2025.



L'atto è stato depositato in Consiglio il 30 aprile ed è stato illustrato ai Commissari dall'Assessore al bilancio, Mauro Baccega. Il disegno di legge presenta un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 pari 461.850.686,65 euro che al netto delle quote vincolate e accantonate per legge definisce un avanzo disponibile di 268.001.817,97 euro che verrà destinato con successiva legge di assestamento per il finanziamento di spese di investimento.



"Il rendiconto della Regione - riferisce il Presidente della Commissione, Marco Sorbara (FI) - rappresenta un passaggio fondamentale per verificare la solidità dei conti pubblici e la corretta gestione delle risorse regionali. Si tratta di un atto propedeutico all’esame della successiva legge di assestamento, che consentirà di programmare l’utilizzo dell’avanzo disponibile per sostenere nuovi investimenti e interventi a favore del territorio, delle famiglie e del sistema economico valdostano."



La Commissione ha anche espresso parere favorevole all'unanimità sul rendiconto della gestione 2025 e sull'assestamento 2026 del Consiglio regionale che è stato illustrato dal Presidente Stefano Aggravi.