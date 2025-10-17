Nus: primo consiglio comunale della nuova amministrazione: ridotte del 20% le indennità di sindaco e consiglieri

Il 16 ottobre 2025 segna un momento storico per Nus: si è svolto il primo consiglio comunale della nuova amministrazione, il primo definito “dal dopoguerra” dal sindaco riconfermato Camillo Rosset, sottolineando il carattere eccezionale della circostanza. Il consiglio si è tenuto in assenza della minoranza, una condizione che, come ha spiegato Rosset, comporterà uno sforzo ulteriore da parte di tutti i membri dell’amministrazione.

“Cinque anni sono brevi, ma se ognuno porterà avanti i propri dossier, sommati a quelli già in itinere, certamente saranno cinque anni proficui e di grandi soddisfazioni – ha dichiarato il sindaco – La presenza di quattro risorse in più nel consiglio sarà un supporto prezioso per affrontare le sfide della comunità e garantire risultati concreti.”

Durante la seduta, il consiglio comunale ha preso atto delle innovazioni normative che hanno rivalutato indennità e gettoni di presenza, tenendo conto della situazione finanziaria del comune. In un gesto emblematico di responsabilità e sobrietà, il consiglio ha deciso all’unanimità di ridurre del 20% tutte le indennità di funzione e i gettoni di presenza.

Il sindaco Rosset ha sottolineato come questa decisione non sia solo un segnale simbolico: “Si tratta di un atto concreto che dimostra l’impegno dell’amministrazione a gestire le risorse pubbliche in maniera oculata, senza gravare sulla parte corrente del bilancio comunale.”

La giunta comunale è stata nominata, con la riserva di poter aggiungere un ulteriore assessore a parità di oneri finanziari:

Camillo Rosset – Sindaco: competenze su bilancio, protezione civile (parte non delegabile), comunicazione e promozione del territorio, rappresentanza. Parte delegabile a Fabio Grange e Alessandro Gal, mentre dossier eventi affidati a Irene Deval e Ludovico Sblendorio.

Fabio Grange – Vicesindaco: trasporti, commercio, turismo, artigianato; sport; associazionismo e politiche giovanili, con supporto di Clelia Collé, Amanda Buzzi, Alessandro Gal e Alex Impieri per i vari dossier.

Andrea Brancazi – Assessore: ambiente, decoro urbano, manutenzioni, coordinamento villaggi, rifiuti, innovazione tecnologica (Ludovico Sblendorio referente comunicazione digitale), illuminazione pubblica.

Denise Chabloz – Assessore: istruzione, cultura, agricoltura, welfare e benessere, con supporto di Irene Deval, Clelia Collé, Sarah Contoz e Vanna Carra.

Aldo Roux – Assessore: opere pubbliche e urbanistica, con dossier affidati a Maria Graziella Biscardi.

Le commissioni sono state votate all’unanimità, garantendo un’ampia rappresentanza e coinvolgimento della comunità:

Commissione elettorale: Sindaco come presidente, membri effettivi Sarah Contoz, Didier Squinabol, Clelia Collé; supplenti Andrea Brancazi, Denise Chabloz, Fabio Grange.

Commissione per formazione elenchi cittadini aventi requisiti per giudice popolare: Amanda Buzzi e Vanna Carra.

Commissione permanente gemellaggio Nus–Marignier: Fabio Grange, Clelia Collé, Alex Impieri; membri esterni Margaretha Millery, Marco Deval, Ennio Pont.

Commissione gestione biblioteca: M. Graziella Biscardi, Irene Deval, Wilma Tonetta (membro esterno).

Commissione mobilità sostenibile tra Nus, Fenis e Saint-Marcel e passerella ciclabile: Graziella Biscardi e Alessandro Gal.

Commissione edilizia: componenti tecnici Roby Vuillermoz (geologo), Diego Salto (architetto), Corrado Haudemand, Valentino Collé, Sabrina Vietti (geometri); supplente Stefano Giansetto.

Commissione valutazione domande albo volontari civici: Fabio Grange, Denise Chabloz, Sarah Contoz, Amanda Buzzi; segretario dell’ente Fabrizio Desaymonet o altro dipendente incaricato.

La seduta si è chiusa con alcuni ricordi e promozione di iniziative future:

Celebrazione del 25° anniversario dell’alluvione con ricordo di Olinda Chapellu e saluto al nuovo parroco Don Gianni.

Sabato 18 ottobre: “Il pane delle Alpi” a Saquignod, con produzione di pane tradizionale il cui ricavato servirà a ristrutturare l’antico forno del villaggio.

Venerdì 24 ottobre, ore 14:30: ripresa degli incontri con gli anziani.

Domenica 25 ottobre, 15:00–18:30: Castagnata con giochi e animazione per bambini.

Con questo primo consiglio comunale, Nus inaugura un percorso amministrativo all’insegna della responsabilità, della trasparenza e del lavoro condiviso. La riduzione del 20% delle indennità, scelta unanime e coraggiosa, segna un segnale chiaro della volontà della giunta di mettere al centro l’interesse collettivo, la sobrietà e la gestione attenta delle risorse pubbliche.

Par cette décision courageuse, la commune de Nus montre que la responsabilité, la transparence et le service du bien commun ne sont pas de vains mots, mais des principes vivants guidant chaque action au service de la communauté