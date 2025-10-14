Quart: Si insedia il Consiglio comunale, debutta la giunta della gentilezza

Dopo la verifica delle condizioni degli eletti e la convalida unanime delle cariche, il Sindaco — con tono solenne ma non troppo — ha prestato giuramento insieme alla sua vice. Poi, subito via con le votazioni: Muriel Cotroneo è stata eletta Presidente del Consiglio, con i voti favorevoli della maggioranza e l’opposizione che ha preferito segnare la distanza.

«Partiamo con grande spirito di collaborazione — ha commentato il sindaco — consapevoli che il lavoro da fare è tanto, ma con una squadra motivata e pronta a mettersi al servizio della comunità».

La nuova Giunta comunale è così composta:

Manuela Bergamasco, vice sindaca, si occuperà di Bilancio, Turismo e Commercio. Delega non semplice, ma il sindaco ha assicurato che “con Manuela le casse del Comune sono in buone mani”.

Bruno Chaussod avrà in gestione Urbanistica, Trasporti e Patrimonio. In vista, secondo il primo cittadino, “novità importanti sulla mobilità, legate al futuro piano del traffico”.

Alessandro Vidale coordinerà le manutenzioni e la viabilità, con la classica e sempre attesa delega allo sgombero neve — che, come ogni inverno, farà discutere più di una delibera di Giunta.

Manuela Zilio seguirà Sanità, Politiche sociali, Cultura e — chicca del giorno — la delega alla gentilezza, con l’obiettivo di promuovere buone pratiche di rispetto, solidarietà e cittadinanza attiva. «Una scommessa di civiltà», ha detto il sindaco, «per ricordarci che la politica può anche essere cortese».

Paolo Blua rappresenterà il ponte con il mondo agricolo e gli allevatori, settori che l’amministrazione intende sostenere anche in chiave turistica.

Mariella Morabito si occuperà invece di Istruzione e Politiche giovanili, proseguendo il lavoro già avviato nella scorsa legislatura.

Tra i progetti immediati, la conclusione delle opere avviate, la manutenzione straordinaria del territorio e dell’acquedotto. In prospettiva, il rifacimento della scuola Don Benigno Favre, un possibile progetto 0-6 a Chantignan e la riqualificazione dell’area Les Iles.

«Sarà un quinquennio di impegno e di concretezza — ha promesso il sindaco — ma senza perdere il sorriso. Perché anche nei consigli comunali, ogni tanto, un po’ di gentilezza non guasta».