Prosegue la metanizzazione a Quart: un piano ambizioso per l’ammodernamento del Comune

Prosegue con decisione il piano di metanizzazione del Comune di Quart, un progetto che segna un importante passo avanti verso la modernizzazione delle infrastrutture al servizio dei cittadini. Dopo la conclusione del primo lotto che ha interessato i villaggi di Olleyes, La Balma ed Ecleroz, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Fabrizio Bertholin annuncia il proseguimento dei lavori nei prossimi mesi, con un’estensione progressiva che si svilupperà fino al 2027.

«Stiamo portando avanti un’opera strategica – dichiara il Sindaco Bertholin – che rappresenta un investimento per il futuro del nostro Comune. La metanizzazione non è solo un servizio in più: è una scelta ecologica, moderna e funzionale che permetterà risparmi e maggiore sicurezza per le famiglie e le imprese di Quart».

Contestualmente allo sviluppo della rete, realizzato da Italgas Reti S.p.A., l’Amministrazione ha avviato la raccolta delle manifestazioni di interesse per l’allaccio al gas. I cittadini che risiedono lungo il tracciato della rete in costruzione possono segnalare, senza impegno, la propria volontà di aderire all’iniziativa compilando il modulo disponibile presso l’Ufficio protocollo o scrivendo a info@comune.quart.ao.it entro il 30 maggio 2025. Saranno poi contattati per un sopralluogo tecnico di verifica della fattibilità.

«Il nostro obiettivo – aggiunge il Sindaco – è coinvolgere fin da subito la popolazione, garantendo trasparenza, programmazione e ascolto. La partecipazione dei cittadini è essenziale per progettare insieme un Comune più efficiente, sostenibile e moderno».

📅 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

🔧 2025

Villaggi: Creton, Ollignan

Villaggi: Ramoise, Vallerod, Charriette, Egachoz, Ronchet di Sopra, Valmayeur, Fangue’, Chamerod, Josué

Vie: via Roma, via Aosta, SS26 (a monte di via M. Emilius), SS26 zona Teppe (inizio est)

🔧 2026

Villaggi: Champeille, Rovarey, Petit-Français, Rollin, Larey, Epraz, Bas Villair (parziale)

Strada Champlan, villaggi Povil, Epillod, Imperiau, Seran

🔧 2027

Villaggi: Bas Villair, Ronchet di Sotto, Prebenda, Teppe, Lillaz

Nuova strada Combe

I cittadini possono consultare le planimetrie delle zone interessate collegandosi al sito ufficiale del Comune di Quart:

👉 https://comune.quart.ao.it/novita/prosegue-la-metanizzazione-del-comune-di-quart

Con questo importante progetto, il Comune di Quart si conferma protagonista di un percorso di sviluppo al passo coi tempi, fondato su sostenibilità, innovazione e vicinanza concreta alle esigenze dei cittadini.