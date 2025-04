Saint-Christophe: approvati investimenti e modifiche allo Statuto, stop momentaneo agli autovelox

In apertura di adunanza il sindaco Paolo Cheney ha informato sui danni causati dal maltempo del 16 e 17 aprile, stimati in circa 250mila euro, con il danno più grave nel parcheggio di Veynes. Previsti anche interventi su diverse strade comunali.

In tema di viabilità, è stato fatto il punto sul progetto ANAS per la Strada Statale 26: l’Amministrazione ha espresso preoccupazioni per la chiusura dell’accesso veicolare alla zona commerciale del Carrefour e ha chiesto una revisione del progetto in base alla nuova pista ciclopedonale in costruzione ad Aosta.

Sospeso temporaneamente l’uso degli autovelox, in attesa di chiarimenti sul decreto Salvini. In arrivo comunque sei rilevatori di velocità vicino agli attraversamenti pedonali, per promuovere la sicurezza stradale, non per fare cassa.

Tra le buone notizie, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 17mila euro dal Ministero per lo sport, insieme al Comune di Roisan, per illuminare la galleria del Ru Pompillard lungo il sentiero ciclabile.

Approvato all’unanimità il Rendiconto 2024, che registra un avanzo di oltre 3,9 milioni di euro, di cui 1,7 milioni disponibili liberamente.

Via libera anche alla revisione dello Statuto comunale per adeguarlo alla legge regionale: il testo ora sottolinea l’impegno contro le discriminazioni, la promozione della cultura locale e del volontariato, la tutela del patrimonio e l'incentivo alle produzioni artigianali e agricole.

Cambiamenti anche per la Giunta comunale, che d’ora in poi sarà nominata dal Consiglio, su proposta del sindaco, e potrà contare su un minimo di tre e un massimo di cinque assessori.

Approvata inoltre l’estensione delle dotazioni di autodifesa per la Polizia locale, che potrà disporre di spray urticante e manganello.

Per quanto riguarda la TARI 2025, il Consiglio ha approvato tariffe che includono piccoli contributi aggiuntivi per la gestione di rifiuti pescati, eventi calamitosi e agevolazioni sociali. Le scadenze saranno: 30 settembre e 28 novembre per l’acconto (60%) e 16 aprile 2026 per il saldo (40%).

La seduta si è chiusa con l’approvazione della terza variazione al bilancio 2025/27, per oltre 2 milioni di euro, la maggior parte destinata a investimenti: strade, parcheggi, marciapiedi, scuole, impianti irrigui e la cappella di Senin.

Infine, è stato firmato il Patto per la sicurezza urbana con la Regione, necessario per l’utilizzo delle immagini della videosorveglianza pubblica.

«Siamo riusciti a non lasciare indietro nessun punto degli indirizzi di governo 2020-2025», ha concluso con soddisfazione il sindaco Cheney.