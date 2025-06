Gressan: Una sala per la democrazia e Consiglio comunale tra sport, lavori pubblici e impegno per i giovani

Il Consiglio comunale di Gressan si è riunito nel pomeriggio di venerdì 6 giugno 2025, con una seduta che ha unito amministrazione concreta, orgoglio comunitario e visione del futuro.

Dopo l’approvazione dei verbali della precedente seduta del 28 aprile, il sindaco Michel Martinet ha aperto i lavori con un pensiero rivolto allo sport, complimentandosi con Nicole Pesse, giovane ciclista gressonara vincitrice del Campionato italiano di staffetta di mountain bike e dell’XCO degli Internazionali d’Italia series.

«Due vittorie, una più bella dell’altra – ha commentato – che premiano l’impegno e i sacrifici. E sono un modello per tanti giovani, in un tempo che ha bisogno di esempi positivi e di costanza».

Subito dopo è stata annunciata all’Assemblea la decisione del consigliere Henri Favre di dimettersi per motivi personali, comunicata con lettera del 19 maggio. «A pochi mesi dalla fine della legislatura – ha scritto – lascio per motivi esclusivamente personali. Nessuna frattura, solo la scelta di chiudere serenamente un percorso».

Bilanci, frane e manutenzioni: l’amministrazione operativa

Il Consiglio ha riconosciuto all’unanimità una somma di 57.333,47 euro per lavori pubblici eseguiti in somma urgenza in seguito al cedimento della strada Chabloz–Veyou in località Champeret, verificatosi il 17 aprile.

Approvata all’unanimità anche la terza variazione al Bilancio di previsione 2025/27, con un incremento complessivo di 113.112,74 euro, in parte coperto da entrate straordinarie (7.000 euro da sanzioni, 2.000 da rimborsi assicurativi).

Le principali spese correnti approvate riguardano:

36.000 euro per lo studio di fattibilità della frana di Champeret

30.000 euro di arretrati per il segretario comunale

1.550 euro di salario di risultato

20.000 euro per il supporto al RUP dei lavori al cimitero comunale, dove si procederà a esumazioni.

Le spese in conto capitale includono:

6.500 euro da fondi PNRR per l’acquisto di un nuovo server per la videosorveglianza

5.000 euro per la riparazione dei bagni pubblici nell’area verde

2.500 euro per il potenziamento dell’illuminazione pubblica a Champlan Dessous

2.300 euro di rimborso per attrezzature private nella piazzetta Kelios a Pila.

Risparmiati inoltre 6.700 euro per la scadenza della convenzione con Ski Total relativa alla gestione dei bagni.

Un nuovo campo da calcio e l’omaggio alla democrazia

Approvato infine all’unanimità lo studio di fattibilità per la sostituzione del fondo in erba artificiale del campo da calcio comunale, ormai privo di omologazione dopo 13 stagioni. Il costo complessivo dell’intervento sarà di 600.000 euro, condiviso al 50% con la Regione autonoma Valle d’Aosta.

Ma il momento più simbolico del pomeriggio è stato l’inaugurazione della nuova sala consiliare, benedetta da don Michel Ottin e subito definita dal sindaco Martinet «il cuore battente della nostra democrazia locale».

«Uno spazio – ha detto – pensato per accogliere cittadini, scuole, associazioni, dove la politica torni ad essere ciò che dovrebbe essere: contatto diretto, trasparenza, fiducia».

Il presidente della Regione Renzo Testolin ha sottolineato il valore generazionale dell’iniziativa:

«Qui si decide per il proprio vicino, per gli amici, per la madre. È un luogo che va mostrato ai giovani, perché da loro dipenderà la responsabilità di portare avanti la comunità. Questa sala è bella, moderna, ma soprattutto significativa».

Una giornata densa, che ha mostrato come anche nei piccoli Comuni si possa tenere insieme concretezza, visione e spirito comunitario.