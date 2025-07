Commissioni III e IV: iniziato l'esame del disegno di legge in materia di fonti energetiche rinnovabili

Le Commissioni "Assetto del territorio" e "Sviluppo economico", riunite congiuntamente nella mattina di oggi, martedì 1° luglio 2025, hanno iniziato l'esame di un disegno di legge in materia di fonti energetiche rinnovabili nominando il Consigliere Roberto Rosaire quale relatore.

Il testo, depositato il 17 giugno dalla Giunta regionale e illustrato dall'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, nei suoi 19 articoli contiene misure urgenti per la localizzazione, la disciplina dei regimi amministrativi e la promozione degli impianti a fonti energetiche rinnovabili.

«Il disegno di legge - specificano i Presidenti delle Commissioni, Albert Chatrian (UV) e Roberto Rosaire (UV) - dà attuazione alla normativa europea e nazionale in materia di energie rinnovabili (d.lgs. 199/2021 e decreto Mase 21 giugno 2024), definendo un quadro normativo regionale per l’individuazione delle superfici e aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate all’installazione di impianti Fer. Attraverso un sistema di governance multilivello e un approccio pianificatorio coordinato con il Pear VdA 2030, il testo promuove lo sviluppo delle rinnovabili privilegiando le aree già utilizzate, semplifica i regimi autorizzativi nelle aree idonee e prevede contributi verso impianti a basso impatto. L’obiettivo è coniugare la transizione energetica con la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico regionale.»

«Un provvedimento importante per le sue ricadute socio-economiche e ambientali - sottolineano i Presidenti -: i Commissari hanno condiviso la volontà di approvarlo nella prossima seduta congiunta delle Commissioni.»

La terza Commissione ha anche nominato il Consigliere Corrado Jordan (UV) relatore di tre progetti di legge. I primi due sono disegni di legge presentati dalla Giunta il 19 giugno: disposizioni per l’organizzazione del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco; nuove disposizioni sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d’Aosta e sulla disciplina del relativo personale (abrogazione della legge regionale n. 12/2002). La terza iniziativa è una proposta di legge depositato dal Consigliere Jordan il 27 giugno e contiene modifiche alla disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis (lr n. 14/2004).