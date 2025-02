Blitz dei carabinieri del lavoro in un cantiere edile ad Ayas

Gli ispettori hanno individuato diverse irregolarità, tra cui la presenza di operai non registrati e violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

Durante il controllo, sono stati riscontrati gravi difetti nelle misure di sicurezza, come l'assenza di passaggi sicuri tra neve e ghiaccio e la rimozione di parapetti sui piani superiori. Inoltre, è stato trovato un lavoratore in nero, impiegato senza regolare contratto. L'artigiano responsabile ha dichiarato che si trattava di un "primo giorno di prova", ma la veridicità della sua affermazione sarà verificata.

Come precisato da laprimalinea.it, l’ispezione ha messo in luce anche altre irregolarità che richiederanno interventi urgenti. I carabinieri torneranno il 7 marzo per accertare le modifiche. Il responsabile della sicurezza del cantiere, il geometra Roberto Prato, ha ordinato la chiusura immediata dei lavori.

Questa operazione mette ancora una volta in evidenza le problematiche legate all'edilizia selvaggia in montagna, dove spesso le imprese esterne trascurano la sicurezza e la regolarità contrattuale, mentre i committenti non si preoccupano di monitorare adeguatamente i lavori. Il geometra Prato, purtroppo, si trova ad affrontare una situazione di "anarchia organizzativa" che rende difficile il rispetto delle normative. Tuttavia, il suo impegno e la sua competenza sono stati apprezzati dagli ispettori, che non hanno sollevato obiezioni sul piano di sicurezza redatto dall'architetto Massimo De Salvo.