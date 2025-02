Chatillon: Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2025/27

L’assessore Elsa Frutaz ha spiegato che la variazione era necessaria per l’introito di trasferimenti regionali: 180.000 euro per le calamità naturali, destinati alla manutenzione ordinaria su strade a Nissod, Travod e Isseuries e alla manutenzione straordinaria alla condotta fognaria in località Ber$na; 91.068,16 euro per lavori di adeguamento antisismico sull’edificio della scuola dell’infanzia di Chaméran; 3.992.000 euro per l’adeguamento antisismico delle scuole secondarie di primo grado; e 560.547,92 euro di cofinanziamento europeo per il Progetto Api-Alps.

Il consigliere Riccardo Donazzan ha posto alcune domande alle quali il sindaco Camillo Dujany e l’assessore Luigi Girola hanno risposto, annunciando la partecipazione al bando “Territori in Luce” per la terza edizione del festival Anima Terræ e confermando l’intenzione di potare le thuje alla scuola dell’infanzia. È stato anche evidenziato che 10.000 euro di economia derivano dal rinvio dell’intervento sull’acquedotto intercomunale Châllon-Chamois, che sarà riprogrammato. Dopo una sospensione, il consigliere Donazzan ha annunciato il voto contrario delle minoranze, sottolineando la grande movimentazione di risorse e impegni importanti per le future consiliature, con l’auspicio che questi interventi abbiano ricadute positive sul territorio.

Il sindaco ha risposto che considera un grande traguardo l’adeguamento antisismico di due edifici, un risultato significativo anche per la Protezione Civile, poiché offriranno locali per accogliere eventuali evacuati in caso di emergenza. Ha aggiunto che gli interventi saranno completati dalle Amministrazioni future, seguendo la logica di non fermarsi al termine della consiliatura. Successivamente, il Consiglio ha approvato all’unanimità la bozza di convenzione con la Regione Lombardia relativa al progetto transfrontaliero Api-Alpes, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG VI-A Italia-Svizzera 2021/27, con Châllon come capofila italiano.

Il sindaco ha spiegato che il progetto triennale è iniziato il 1° gennaio 2025, con la prima riunione del Comitato di pilotaggio convocata per il 12 febbraio. È stata approvata all’unanimità anche l’adesione alla piattaforma regionale di pagamento telematico integrata con il sistema pagoPA, con l’approvazione dell’accordo di servizio. Il sindaco ha precisato che non ci saranno modifiche per i contribuenti rispetto all’attuale operatività. È stata approvata una modifica all’articolo 5 della convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per l’esercizio associato di funzioni comunali nel 2025. L’assessore Frutaz ha spiegato che sono state modificate le tempistiche di rendicontazione per i servizi di innovazione e transizione digitale.

Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Chaméran. Il sindaco ha precisato che l’intervento riguarderà il vano scale, con la realizzazione di una struttura metallica per irrigidirla. L’importo di 130.098,17 euro è finanziato parzialmente dalla Regione, con un contributo di 83.222 euro. È stato approvato anche il progetto di fattibilità per l’efficientamento energetico del Municipio, con un importo di 175.923,20 euro. Il consigliere Donazzan ha espresso voto favorevole, considerando il progetto come un importante passo per la riqualificazione energetica dell’edificio municipale.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità la deroga all’intervento in zona boscata per la posa di una tubazione per uso irriguo in frazione Promiod, eseguita dal Consorzio irriguo Ru des Gagneurs. Il sindaco ha spiegato che il Comune si esprime solo per dare la conformità al passaggio in area boscata. Sono state discusse due interrogazioni presentate dal Gruppo consiliare n. 3. La prima riguardava l’affidamento del servizio di redazione della perizia di stima per l’Imposta Municipale Unica. Il capogruppo Émile Gorret ha chiesto chiarimenti sull’affidamento discrezionale dello studio, con l’assessore Frutaz che ha risposto spiegando che la procedura era stata seguita correttamente, con la finalità di agevolare il versamento dell’imposta e consentire l’attività di accertamento. La seconda interrogazione riguardava la situazione dell’immobile in località Panorama, con il capogruppo Gorret che ha ipotizzato che potesse essere occupato da estranei. Il sindaco ha rassicurato che non erano arrivate segnalazioni in merito e ha spiegato di aver già contattato la struttura responsabile degli immobili di proprietà regionale.

Un’interpellanza ha riguardato l’ordine pubblico nella zona della rotatoria di Strada Planin. Il capogruppo Gorret ha chiesto aggiornamenti sul fenomeno e sulle azioni intraprese. Il sindaco ha risposto che erano già in corso indagini da parte dei Carabinieri e che l’area è ora sotto controllo, con il soggetto di disturbo allontanato. Il sindaco ha anche comunicato che la Regione avvierà a breve interventi di riqualificazione degli impianti del ConviKo Gervasone.

In seguito, sono state risposte alcune interrogazioni a risposta immediata. La consigliera Gilda Gallo ha chiesto se ci fosse l’intenzione di riparare la fontana e la fioriera in piazza Dujany, con il sindaco che ha confermato che si trattava di un intervento doveroso. Il capogruppo Gorret ha chiesto aggiornamenti sulla rotonda all’ingresso del paese, e il sindaco ha risposto che a breve sarà riposizionato l’anello in porfido. Il consigliere Donazzan ha chiesto informazioni sui lavori del “siro a volo”, con il sindaco che ha spiegato che c’è stata una variante cospicua che ha portato la spesa a 2,5 milioni di euro, ma che sono in corso lavori per la nuova cabina di trasformazione elettrica. Il capogruppo Gorret ha chiesto chiarimenti sulle intenzioni per l’area Ber$na in vista della bella stagione, con il sindaco che ha risposto che si procederà con una manifestazione d’interesse per attività turistica compatibile con il quadro normativo.

Le domande dei cittadini si sono concentrate sull’intervento di valorizzazione del borgo, con il sindaco che ha risposto sui problemi legati alle fioriere, che si stanno sfogliando a causa dell’azione degli agenti atmosferici, e sulla situazione della rampa di accesso al parcheggio pluripiano, che è stata affidata a un fabbro per la riparazione.