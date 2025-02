Giovani alla scoperta della democrazia: la classe quinta della scuola Einaudi in visita al Consiglio Valle

Dopo una spiegazione approfondita sulla storia e sul funzionamento dell'Assemblea Legislativa, gli studenti hanno avuto l'opportunità di sperimentare direttamente il lavoro dei Consiglieri regionali, partecipando a una simulazione dei lavori consiliari. Il tema del dibattito riguardava l'introduzione di nuove misure per regolamentare il consumo di tabacco, un tema che ha suscitato riflessioni e opinioni contrastanti tra i giovani partecipanti.

Da una parte, alcuni alunni hanno sostenuto la necessità di regolamentare severamente il consumo di tabacco, proponendo l'introduzione di pacchetti di sigarette con un numero ridotto di unità e un aumento del prezzo, convinti che misure restrittive possano aiutare a limitare il consumo e i danni alla salute. Dall'altra, altri studenti hanno invece evidenziato l'importanza di un approccio educativo, puntando sulla spiegazione e sulla condivisione delle ragioni delle regole, piuttosto che sull'imposizione di normative che potrebbero risultare difficili da accettare senza un adeguato processo di sensibilizzazione.

Il dibattito si è infine concluso con l'approvazione della legge proposta, con una netta prevalenza della posizione che sostiene l'introduzione di misure più restrittive. Questa esperienza ha permesso ai ragazzi di comprendere non solo l'importanza del confronto democratico, ma anche il peso delle decisioni legislative e le diverse prospettive che animano il dibattito pubblico. Un'occasione significativa per educare le nuove generazioni al rispetto delle istituzioni e alla consapevolezza del proprio ruolo come cittadini attivi e informati.