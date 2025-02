Giovani e letteratura: Fabio Geda incontra gli studenti nella cultura contemporanea

L'evento vedrà come protagonista lo scrittore Fabio Geda, uno dei nomi più rilevanti della narrativa contemporanea. Durante la mattinata, dalle 11.40 alle 13.20, alcune classi dell’Isiltep avranno l’opportunità di dialogare con l’autore sui suoi due libri più significativi, "Anime scalze" e "L’estate alla fine del secolo", un confronto che promette di essere un’occasione di crescita per gli studenti, esplorando temi di grande attualità come l’adolescenza, le difficoltà esistenziali e la ricerca di identità.

"Anime scalze", il primo dei due romanzi, si immerge nei meandri della giovinezza e della marginalità sociale, raccontando le vite di ragazzi che, attraverso una serie di difficoltà e sfide personali, cercano il proprio posto nel mondo. Il romanzo, acclamato per la sua intensità emotiva e la forza dei suoi protagonisti, esplora con delicatezza le dinamiche di crescita e la forza di chi cerca di reinventarsi, nonostante le circostanze avverse. "L’estate alla fine del secolo", invece, si focalizza sull’esperienza dell’adolescenza in un contesto storico e sociale che segna un passaggio cruciale per il protagonista, offrendo un racconto ricco di sfumature emotive, in cui il lettore è chiamato a riflettere sull’eredità del passato e sul futuro.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.00, l’autore sarà presente alla Cittadella Bassa Valle d'Aosta per un incontro aperto al pubblico dal titolo “Un viaggio nell’adolescenza tra letteratura, cinema, scoperte neurologiche e cultura contemporanea.” Questo incontro offrirà una panoramica più ampia sulle tematiche trattate nei suoi libri, approfondendo come la letteratura possa intrecciarsi con altre forme di cultura, come il cinema e le scoperte neuroscientifiche, per raccontare l’adolescenza e la crescita. Un’occasione per esplorare come le esperienze di vita giovanile siano spesso universali e in grado di attraversare diverse forme di espressione artistica, influenzando la cultura contemporanea.

L’iniziativa si configura non solo come un incontro letterario, ma anche come un’opportunità di crescita culturale per la comunità, con l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda sui temi dell’identità e della formazione, in un mondo sempre più interconnesso e in continua evoluzione. Un evento che, oltre a celebrare la figura di Fabio Geda, intende porre l'accento sul valore della cultura come strumento di comprensione e connessione tra le generazioni.