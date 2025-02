L’Assessore Caveri e il deèitato Manes hanno incontrato a Roma il Ministro Foti

L’Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna, Luciano Caveri, accompagnato dal Deputato Franco Manes, ha incontrato ieri a Roma il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR Tommaso Foti.

Tra i diversi temi che sono stati affrontati nel corso della riunione, l’andamento del PNRR in Valle d’Aosta e il punto della situazione sul periodo di programmazione dei fondi di coesione nella Regione autonoma.

“Abbiamo presentato al Ministro un report sul PNRR, che sta avanzando nei tempi dovuti con buona soddisfazione, segnalando l’impegno regionale nell’assistenza ai diversi soggetti attuatori – ha spiegato l’Assessore Caveri. Abbiamo ricordato, a tal proposito, la necessità di trovare un modo per stabilizzare il personale formato in questo settore, da impiegare anche per le politiche comunitarie. Per quanto riguarda i fondi comunitari, la logica è quella di prestare la massima attenzione sull’avanzamento della spesa con un congruo numero di progettualità”.

Con il Ministro è stato affrontato il tema delle gare nel settore idroelettrico, coniugando la questione tanto al PNRR quanto al rapporto con la Commissione europea.

Ancora l’Assessore Caveri: “Abbiamo segnalato la questione cruciale delle concessioni, ricordando come altri Paesi europei abbiano trovato soluzioni tecniche e politiche a vantaggio del tema, certamente decisivo, della sovranità energetica. Per le regioni alpine, la risorse idroelettrica è preziosa. Ringraziamo il Ministro per le utili interlocuzioni e per la chiarezza degli intenti. Un momento di confronto molto atteso dalle Regioni, dai Comuni e, soprattutto, dalle popolazioni di montagna”.