San Valentino al Forte di Bard tra arte e fotografia con proposte soggiorno

Il Forte di Bard, affascinante fortezza all’ingresso della Valle d’Aosta, apre le sue porte a tutte le coppie di innamorati. In occasione di San Valentino è in programma venerdì 14 febbraio 2025 una serata romantica nel segno della cultura. Appuntamento alle ore 19,30 per l’aperitivo di benvenuto nella cappella del Forte seguito dalla visita guidata alla mostra d’arte Emilio Vedova. Questa è pittura e dalla visita libera alla mostra Gianfranco Ferré, dentro l’obiettivo. La cena sarà servita alle ore 21.00 nelle sale della Polveriera.

Le proposte:

Pacchetto 1

Aperitivo + visita mostre: 20 €/persona, 40 €/coppia





Pacchetto 2

Aperitivo + mostre + cena: 120 €/coppia*

Pacchetto 3

Aperitivo + mostre + cena + pernottamento Hotel Cavour et des officiers

In camera standard 250 €*

In junior suite 280 € *

In suite 330 €*

Aperitivo

Tartine di pane nero con Lard d’Arnad e miele

Mini fondute al Bleu con polentina

Quiche alle verdure

Dadolata di formaggi

Vini rosso e bianco

Analcolico

Acqua



Menu cena

Panna cotta al parmigiano con composta di pere al vino rosso

Lasagnette alla zucca e speck

Filetto all’aceto balsamico con purè di patate e barbabietola

Tiramisù passione

*acqua e caffè inclusi, vini esclusi



Info e prenotazioni

prenotazioni@fortedibard.it - T. 0125 833811 - fortedibard.it

Promozione speciale ingresso alle aree espositive

Nella giornata di San Valentino, venerdì 14 febbraio, speciale promozione per tutte le coppie affettive (sposi, conviventi, fidanzati): si entra in due e paga uno. L’offerta è valida per tutte le aree espositive del Forte.