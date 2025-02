Marco Camandona cittadino onorario di Arvier, una serata tra alpinismo e grandi emozioni

Venerdì 14 febbraio 2025, nella Sala polivalente delle scuole, si terrà una serata speciale dedicata all'alpinismo d'alta quota, in cui il protagonista assoluto sarà proprio Camandona. L'alpinista, noto per le sue straordinarie imprese sulle montagne più alte del mondo, presenterà il docufilm Beautiful Mountain, un racconto avvincente delle sue scalate sul Gasherbrum I (8.068 m) e sul Gasherbrum II (8.035 m), due vette famose della catena del Karakolam, nel Pakistan settentrionale.

L'incontro, che avrà inizio alle 20.45, sarà preceduto da un momento istituzionale particolarmente significativo. Durante la seduta del Consiglio comunale, convocata per le ore 18.30 dello stesso giorno, Marco Camandona riceverà ufficialmente la cittadinanza onoraria di Arvier. Questo riconoscimento, che va ben oltre il semplice titolo onorifico, è un simbolo del forte legame che unisce l'alpinista alla comunità locale, un legame che affonda le radici nella sua storia personale e nelle sue imprese che hanno portato lustro al paese.

"Il riconoscimento - ha dichiarato il sindaco Mauro Lucianaz - sarà deliberato dal Consiglio comunale e vuole attestare il profondo legame tra l'alpinista e la nostra comunità. Marco Camandona non è solo un atleta straordinario, ma un esempio di passione, determinazione e impegno che ci rende orgogliosi. Questo gesto è il nostro modo per dire grazie per tutto ciò che ha fatto e per quello che continuerà a fare, portando in alto il nome di Arvier nel mondo."

La cittadinanza onoraria, quindi, rappresenta un tributo non solo alle imprese sportive di Camandona, ma anche all'incredibile valore umano e sociale che ha sempre messo in campo. In molti, infatti, conoscono Marco non solo per le sue scalate, ma anche per la sua capacità di ispirare e di trasmettere i valori dell’alpinismo, come il rispetto per la montagna, il coraggio e il lavoro di squadra.

La serata, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Arvier, è a ingresso libero, offrendo così la possibilità a tutti i cittadini di partecipare a un evento che celebra non solo un successo sportivo, ma anche una grande comunità che sostiene e riconosce i propri talenti. L’incontro sarà un'occasione unica per entrare nel vivo delle emozioni che Camandona ha vissuto durante le sue scalate, grazie anche alla proiezione del docufilm Beautiful Mountain, che racconta le difficoltà, le vittorie e le sfide che l’alpinista ha affrontato sulle vette del Gasherbrum, due delle montagne più impegnative e pericolose al mondo.

Questo riconoscimento si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. Arvier, con la sua forte identità montanara, si distingue per un attaccamento alle radici e un'attenzione verso le persone che, come Marco Camandona, sono riuscite a portare il nome della comunità al di fuori dei suoi confini, raggiungendo traguardi internazionali. In un periodo storico in cui i legami tra le persone e i luoghi di origine rischiano di indebolirsi, eventi come questi offrono un'importante occasione di riflessione e di celebrazione collettiva.

In definitiva, la serata di venerdì 14 febbraio non sarà solo un tributo a Marco Camandona, ma un momento di unione e di orgoglio per tutti i cittadini di Arvier, che avranno l’opportunità di ascoltare le parole di un uomo che ha fatto della montagna la sua vita e che, con il suo esempio, ha ispirato e continua a ispirare intere generazioni.