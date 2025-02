aOSTA: Via Monte Vodice: il ripristino della fognatura è quasi completato, a breve la fine dei disagi

L'Amministrazione comunale di Aosta, insieme alla società Services des Eaux Valdôtaines (SEV), ha annunciato che oggi è stato completato il ripristino della rete fognaria in via Monte Vodice, un intervento che ha richiesto l'impiego di una nuova tubazione in PVC del diametro di 500 millimetri, posata su un tratto di circa 13 metri. Con il termine di questa fase, la situazione sembra essere finalmente sotto controllo, ma restano ancora alcune verifiche da eseguire prima che il cantiere sia chiuso definitivamente.

Nel corso del fine settimana, infatti, gli operai monitoreranno attentamente il funzionamento della condotta per verificarne l’efficacia, con la possibilità di intervenire nel caso in cui si dovessero presentare problemi. Per garantire la continuità del servizio, i bypass installati durante i lavori continueranno a essere attivi, pronti a essere utilizzati in caso di necessità. Lunedì è in programma il completamento della video-ispezione della rete fognaria, che sarà effettuata tramite un robot. Questo ulteriore passaggio permetterà di ottenere una visione precisa dello stato delle tubature e di monitorare la condizione dell'intera rete sotterranea, che corre tra i cinque e i sei metri di profondità sotto la strada. Solo dopo aver verificato il corretto andamento della nuova condotta, si procederà al riempimento degli scavi.

Una volta completato questo controllo e la video-ispezione, gli operai inizieranno il riempimento graduale degli scavi in diverse fasi, per garantire un perfetto compattamento del terreno. Questa operazione è fondamentale per evitare possibili cedimenti che potrebbero compromettere altri sottoservizi nella zona, come linee telefoniche, elettriche e altre infrastrutture sotterranee. Si stima che questa fase finale dei lavori richiederà circa dieci giorni di lavoro.

Inoltre, la SEV ha confermato che sono già in corso le attività preparatorie per un ulteriore intervento di copertura della tubatura in cemento, che sarà effettuato attraverso il processo di “relining”, un intervento che permetterà di rinnovare la condotta senza dover interrompere la circolazione. Questo lavoro partirà dall'attuale cantiere e si estenderà fino all'incrocio con corso Saint-Martin-de-Corléans. Grazie a questa tecnica, la circolazione stradale non subirà interruzioni, permettendo così di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e i residenti della zona.

Nonostante il ripristino della fognatura sia stato completato, quindi, la conclusione dei lavori richiederà ancora un po' di tempo per garantire che la rete sia pienamente funzionante e che la zona sia messa in sicurezza. Entro dieci-dodici giorni, si prevede che tutto sarà finalmente terminato e che i cittadini potranno tornare a godere di una situazione di normalità.