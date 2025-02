Incontro con la popolazione per il futuro Ospedale di comunità di Verrès

Il salone Bonomi ospiterà la presentazione del futuro Ospedale di Comunità, un progetto che rappresenta una nuova pietra miliare nel rafforzamento della rete sanitaria locale. Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, insieme all'Assessore alla Sanità, Carlo Marzi, e al Sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, guideranno l'incontro, durante il quale saranno svelati i dettagli di una struttura che promette di rispondere in modo più efficiente ai bisogni di salute della popolazione valdostana.

Questa iniziativa rientra in un ampio piano di riorganizzazione della sanità regionale, che mira a garantire un accesso più capillare e tempestivo alle cure, specialmente nelle aree più distanti dal capoluogo. L’Ospedale di Comunità, che sorgerà nell’edificio dell’ex cinema Ideal di Verrès, vuole essere un punto di riferimento per i cittadini, ma anche un modello innovativo di cura che si integra con le strutture ospedaliere più grandi, come l’Ospedale Parini di Aosta, ma con un focus più diretto sulla prevenzione e sulla gestione delle malattie croniche.

L’importanza di un tale progetto non si limita alla costruzione di una nuova struttura sanitaria, ma include la volontà di dotare la popolazione di un servizio che migliori concretamente la qualità della vita. Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere alle necessità di un territorio che, purtroppo, negli ultimi anni ha visto un continuo depotenziamento delle risorse sanitarie, con la conseguente chiusura di piccoli ospedali e una crescente difficoltà nell'accesso ai servizi.

Durante l'incontro, interverranno anche i rappresentanti del Politecnico di Milano, incaricati della realizzazione dello studio di prefattibilità, un passaggio cruciale che garantirà che la nuova struttura rispetti i più elevati standard di sicurezza, funzionalità e sostenibilità. Questo elemento è fondamentale, dato che l’Ospedale di Comunità dovrà rispondere alle specifiche esigenze del territorio e, al tempo stesso, essere un modello di efficienza e innovazione.

Questa iniziativa arriva in un momento delicato per la sanità valdostana, che ha visto, negli ultimi anni, aumentare le criticità legate all’afflusso di pazienti, alla carenza di personale e all’invecchiamento della popolazione. La creazione di un’Ospedale di Comunità nella zona di Verrès potrebbe, quindi, rappresentare una risposta concreta a questi problemi, migliorando non solo l’assistenza sanitaria, ma anche l’organizzazione e la logistica dei servizi offerti.

L'incontro di giovedì 6 febbraio 2025 avrà quindi anche il compito di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione, che è la prima destinataria di questa riforma. La presenza di componenti della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e del Comune di Verrès dimostra l'importanza di una partecipazione collettiva alla progettazione di un servizio fondamentale come quello sanitario. La salute è un diritto universale, ma per garantire che questo diritto venga tutelato in modo equo e pervasivo, è necessaria una progettazione strategica che tenga conto delle peculiarità di ciascun territorio.

Si prevede che l’Ospedale di Comunità di Verrès sarà in grado di rispondere non solo ai bisogni sanitari urgenti, ma anche a quelli preventivi e di supporto a lungo termine. Il progetto, infatti, contempla una visione a 360 gradi della salute, mirando a diventare una risorsa essenziale per la gestione delle malattie croniche, per il monitoraggio delle condizioni di salute e per la presa in carico di situazioni sanitarie complesse.

Il futuro Ospedale di Comunità, dunque, non è solo una risposta alle difficoltà odierne, ma rappresenta una scommessa sul futuro della salute pubblica, una nuova visione della sanità che fa dell’integrazione, della prevenzione e della sostenibilità le sue parole d’ordine.