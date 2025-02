Le Settimane della legalità e della cittadinanza Bassa Valle

Le iniziative proposte rappresentano il consolidamento di un’azione sinergica tra i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta e i referenti del Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità coordinato dall’Assessorato, quali promotori delle Settimane che con i soggetti territoriali e le associazioni a vario titolo intervengono nella realizzazione delle numerose azioni rivolte alle istituzioni scolastiche.

L’offerta formativa prevede il coinvolgimento di oltre 1000 studenti delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione Liceale, Tecnica e Professionale di Verrès e del Don Bosco e del CNOS/FAP di Châtillon, di centinaia di alunni delle scuole medie delle Istituzioni Mont Rose A di Pont-Saint-Martin, Luigi Barone di Verrès, del Don Bosco di Châtillon e della scuola di Gressoney, oltre che di diversi plessi dell’infanzia e della primaria, Istituzioni scolastiche Ottavio Jacquemet e Elio Reinotti incluse.

“Vogliamo che i giovani siano protagonisti attivi della vita della comunità, sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, offrendo loro spazi di confronto e dialogo, sia tra coetanei che con le istituzioni. Crediamo che il coinvolgimento diretto in iniziative locali, scolastiche e associative possa aiutarli a sviluppare maggiore consapevolezza e senso di responsabilità. Per questo, promuoviamo momenti di incontro tra diverse generazioni, creando occasioni di scambio tra il mondo della scuola, le istituzioni e il volontariato. Il nostro obiettivo è rafforzare nei giovani il senso di appartenenza alla comunità, stimolando la partecipazione, la cittadinanza attiva e la capacità di contribuire, con idee e impegno, alla crescita del territorio”.

Nello specifico, domani, giovedì 6 febbraio 2025, presso la Casa circondariale di Brissogne una rappresentanza di giovani dell’Ist. Don Bosco di Châtillon, prenderà parte alla partita di calcio all’insegna del confronto e dell’attività sportiva per un momento di socialità tra il “dentro e il fuori”.

Da lunedì 10 febbraio con il tema delle Dipendenze, prenderanno avvio percorsi laboratoriali rivolti alle classi prime dell’Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale, Tecnica e Professionale di Verrès con argomentazioni quali Il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, Il contrasto al gioco d’azzardo, La dipendenza da alcool e gli aspetti normativi. In contemporanea, le classi quinte dell’Istituto Don Bosco di Châtillon saranno impegnate con la Polizia stradale sul tema di Responsabilità civile e penale in ambito stradale. Mercoledì 12 e giovedì 13 i laboratori si orienteranno per le classi seconde dell’Isiltep di Verrès sul tema di Bullismo e Cyberbullismo attraverso argomentazioni quali Il rispetto delle regole e della persona, Le discriminazioni e i pericoli della rete, La lotta al bullismo; le stesse tematiche verranno affrontate nella mattinata di lunedì 24 febbraio presso l’Istituto Don Bosco di Châtillon, sempre in sinergia con il mondo dell’associazionismo che porta all’attenzione le personali esperienze di vita.

Mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, dalle ore 8.00, presso l’Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale, Tecnica e Professionale di Verrès e martedì 25 febbraio 2025 dalle ore 8.30 presso l’Ist. Orf. Salesiano Don Bosco – Istituto Professionale Industria e Artigianato e CNOS-FAP di Châtillon saranno esclusivamente i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta, protagonisti con gli alunni delle classi terze nei percorsi in tema di Violenza familiare e relative strategie di contrasto, Minori e i loro diritti, La giustizia minorile, La strada della parità, la violenza e i segnali per riconoscerla, Le nuove modalità di informazione.

Le classi quarte dell’Isiltep di Verrès saranno protagoniste presso la Casa circondariale di Brissogne venerdì 21 febbraio nel Forum Giovani e adulti a confronto in cui tutti i presenti saranno coinvolti in un percorso di condivisione e di discussione in tema di gestione del tempo vuoto e dello spazio e il senso di libertà.

Mercoledì 26 e venerdì 28 febbraio verranno avviati i laboratori in tema di Agenda 2030 esclusivamente per le classi quinte dell’Isiltep di Verrès nei quali verranno affrontate tematiche quali La tutela del patrimonio paesaggistico nelle fasi climatiche attuali, attività di soccorso a seguito di eventi naturali propri e indotti, fenomeni migratori, La scienza al servizio dell’ambiente, La memoria dei ghiacci: un patrimonio da conservare per le generazioni future.

Nelle scuole medie del territorio saranno proposte attività laboratoriali in tema di Educazione all'affettività: il rispetto di sé e dell’altro martedì 11 febbraio presso l’I.S. Mont Rose A di Pont-Saint-Martin e lunedì 17 febbraio presso il Don Bosco; invece, lunedì 13 febbraio con le classi prime dell’I. S. Mont Rose A saranno affrontati temi relativi ai Cambiamenti climatici per finire con le tematiche Solidarietà e multiculturalità – Accoglienza migranti con le classi seconde.

Al fine di sensibilizzare i più piccoli alla cittadinanza e prepararli gradualmente al concetto di essere parte di una comunità, dai primi di febbraio nei numerosi plessi delle scuole dell’infanzia e della primaria avranno luogo diverse iniziative laboratoriali in tema di sicurezza stradale e sicurezza domestica, affettività, educazione ambientale, ruolo dell’associazionismo e della Protezione civile.

Sono calendarizzati anche alcuni incontri rivolti esclusivamente alle figure adulte preposte all’educazione dei giovani e dei giovanissimi; nello specifico, nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio alle ore 16.30 avrà luogo l’incontro con il Gruppo Coordinamento Genitori al fine di portare all’attenzione utili spunti di riflessione per contribuire alla genesi di una progettualità comune e nelle giornate del 21 e del 28 febbraio dalle ore 17.00 in modalità webinar saranno proposti gli incontri di formazione del Percorso Smartphone rivolti alle famiglie al fine di fornire risorse formative utili per supportare adeguatamente i giovanissimi nel processo di navigazione sul web e favorire una connessione tra mondo scuola e mondo famiglia oltre che tra generazioni diverse.