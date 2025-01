La Fiera di Sant’Orso e il futuro dell’artigianato valdostano: il punto del vice presidente Bertschy

La Fiera di Sant’Orso, giunta alla 1025ª edizione, si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, sia dal punto di vista della partecipazione che sotto il profilo della valorizzazione della tradizione artigianale valdostana. L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e vice presidente della Regione Luigi Bertschy, intervenuto a conclusione dell’importante evento, ha sottolineato l’importanza dell’artigianato come vero protagonista non solo della Foire, ma anche della cultura e dell’economia della Valle d’Aosta.

"Assieme agli artigiani, i protagonisti di questa edizione della Fiera di Sant’Orso sono stati i tanti visitatori che non hanno voluto mancare a questo appuntamento", ha dichiarato Bertschy, evidenziando come, nonostante le previsioni meteorologiche avverse, il pubblico sia stato numeroso e entusiasta. "Nella prima giornata, non si sono fatti scoraggiare dalle previsioni meteorologiche, affollando le vie del centro di Aosta", ha continuato l’assessore, enfatizzando la partecipazione calorosa e festosa che ha animato la città.

I numeri della Fiera di quest’anno parlano chiaro. Secondo i primi dati ufficiali, l’affluenza è aumentata significativamente rispetto al 2024. "L’Atelier des Métiers ha visto transitare ben 38.430 persone, con un aumento del 74% rispetto all’anno precedente", ha sottolineato Bertschy, a conferma dell’interesse crescente per l’artigianato locale. "Anche il Padiglione enogastronomico ha registrato un incremento, con 16.498 visitatori, il 16% in più rispetto al 2024", ha aggiunto, dando risalto non solo all’artigianato, ma anche alla promozione della cultura gastronomica regionale. Un dato particolarmente interessante riguarda l’afflusso di veicoli: "Le autovetture sono aumentate del 13%, mentre gli autobus hanno registrato un incremento del 16%", ha spiegato l’assessore, a conferma di una Fiera che attrae visitatori da ogni angolo della regione e anche da fuori.

Per Bertschy, la Fiera di Sant’Orso è molto più di un evento folkloristico. "Quest’anno la Foire ha centrato l’obiettivo di scaldare i cuori di tutti e di celebrare la cultura e la tradizione della nostra comunità", ha affermato con orgoglio. La manifestazione, pur mantenendo salde le sue tradizioni, è in grado di rinnovarsi ogni anno, adattandosi ai cambiamenti e alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. L’assessore ha anche messo in evidenza il valore sociale ed economico dell’artigianato: "È questo il motivo per cui l’artigianato è così presente e praticato nella nostra regione e rimane una delle attività centrali dal punto di vista culturale, ma anche sotto il profilo della rilevanza socio-economica."

Un altro aspetto che Bertschy ha voluto sottolineare è stato il riconoscimento del merito a quegli artigiani che si sono distinti per la loro qualità. "I tanti premi che quest’anno sono stati consegnati agli artigiani particolarmente meritevoli ben rappresentano la crescita dal punto di vista qualitativo di questo settore", ha dichiarato l’assessore. Questo riconoscimento, ha aggiunto, è il risultato di un lavoro corale che coinvolge una pluralità di enti e associazioni, impegnati nello sviluppo dell’artigianato valdostano.

Infine, Bertschy ha anticipato l’avvio di un confronto importante in Consiglio regionale, che potrebbe portare a nuove politiche di supporto al settore. "A partire dalla prossima settimana, inizierà in Consiglio regionale il confronto sulla nuova legge dell’artigianato", ha annunciato. "Le forze politiche potranno contribuire con idee e proposte che possano dare impulso a questo settore, sostenendone la comunicazione e la promozione, accompagnandone l’innovazione e l’inclusività, e promuovendo la formazione continua degli operatori", ha spiegato. In particolare, l’assessore ha sottolineato l’importanza di coinvolgere sempre di più i giovani, per i quali l’artigianato rappresenta una possibilità di sviluppo e crescita professionale. "Solo attraverso la loro attività possiamo intravvedere un futuro sempre più promettente per la Fiera di Sant’Orso e per la sua edizione estiva", ha concluso Luigi Bertschy, guardando con ottimismo al futuro dell’artigianato valdostano.